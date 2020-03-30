美國聯儲局最近急減息1.5厘，且推無限量寬等放水措施救市，但季結前全球仍鬧「美元荒」，本港銀行罕現猛加美元定期存款息率，包括中銀香港上調7天短存0.8厘，新息率至6.8厘，為市面第3大高息。專家忠告追息族宜抓緊高息，先鎖定特惠息；更宜短不宜長，皆因現市況短存上調空間較大。

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比較21間本港銀行，市面的「高息王」為集友7天短存享15厘，但須把等值10萬元人民幣等指定外幣先作兌換；1個月短存也以其3厘為冠全城，入場費等條款一樣。至於3個月存息以富邦的2.1厘居首，該行的存息呈「倒掛」，即短存遠較長息高，半年及一年齊報1.7厘。

如以較長期的息率比拼，半年期以上商及富邦齊為1.7厘而領先；一年長息則以富邦的1.7厘最高。

亂市下增持美元避險

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉回應指，近期加美元定存主因是美元拆息持續走高，該行亦希望以競爭性的息率吸納新客；而存戶普遍對3個月等短存較感興趣。

招商永隆司庫蕭啟洪指，歐美疫情告急，在亂市下避險族採現金為王，且傾向持有美元，令該行亦加美元存息；惟一旦疫情緩和，料同業再毋須急於猛加息吸存。

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