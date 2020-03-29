【定期存款】內地傳4月減定存息 北上存人民幣3大自保招數

▲ 外電指人行或最快於4月減存款基準利率，凸顯在港做人幣定存更吸引。

市場引述外電消息指，內地最快或於4月減存款基準利率，是自2015年距今5年以來首次出手，渣打預計將下調0.25厘，專家忠告北上做定期存款的港人，速速趁新措施未出台前，先採取3大自保招，包括︰（1）定存到期後不再續期，然後逐日把資金搬返港，博在港的存息更高；（2）審視手頭的北上定存計劃，過往是否揀了定存到期後自動續期；若是的話，應馬上更改不再自動續，因通常要早幾天通知相關銀行，以免再被縛一年半載變相蝕底；（3）針對在內地有需要人民幣的小投資者，宜盡快鎖定高息，慎防減息潮隨時殺到。道理很簡單，因內地一年期的存款基準利率現為1.5厘，定存息本來已較香港一般低約0.7厘，如果再削減四分一厘，中港的息率差距或高達1厘。

不要輕看區區約1厘的分別，畢竟眼下面對超低息的宏觀大環境，食息族的老本隨時少收一大截，舉市面最高息的招商永隆為例，目前在港的一年定存息為2.55厘，門檻是10萬元（人民幣，下同），按理避險族到期可穩袋2,550元利息。反之，旗下內地分行的一年存息現為2.25厘，縱使較基準利率1.5厘為高，但仍較招商永隆的港元同期存息低0.3厘。同樣再以10萬元注碼計，北上定存收息2,250元，較在港少賺300元。

一旦招商永隆的內地分行隨人行減存息而跟減息，散戶的利息回報更即時「唔見一截」；惟其如此，小存戶另一需注意的，是本港較鮮有推超長期的高息定存，以招商永隆為例，其網站顯示現仍提供3年及5年定存齊享3.3厘,個人客戶的起存額是5萬元,企業客50萬元。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文憶述，大約7年多前港人北上做定存成風，主因是窺伺有3至4厘高息，其時本港存息普遍低於1厘，不少散戶如螞蟻搬家，逐次搬錢往羅湖等最就腳的分行開戶，冀賺高息。

顏劍文坦言，早年自己也有北上做定存；可是，近年因本港人民幣產品漸趨普及兼更多元化，港銀的人幣出路甚多，紛紛轉以高息吸存，故不再把閒資轉往內地收息,一早已調返港。

但顏劍文提醒，港人若在內地置業，須做按揭供樓等有實際資金用途，現仍受每人日均滙款8萬元的限制，為方便頭寸調動，可能需要保留北上定存；否則，普羅市民只是閒時往北上消費，較宜把多餘錢轉返港，博存息更高，間接令錢滾錢增值效果較划算。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，內地因應疫情而減低內銀的資本壓力，令存款息率有下調空間，但預計首次或只減0.1厘，惟已令北上定存的息率進一步較本港低。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪