【強積金】懶人基金面世3周年 MPF整體累計減收三成費用

▲ 周三（4月1日）為俗稱MPF懶人基金的預設投資策略出台3年，市場憧憬收費再減。

俗稱強積金（MPF）「懶人基金」的預設投資策略基金（DIS），自20I7年4月面世以來快3周年；在這3年間，市場因應這收費設上限的產品競爭，爭相減價迎戰。觀乎計及所有基本使費的基金開支比率（FER），從懶人基金推出前平均收2.1%，輾轉減至目前的1.46%，累計下調0.64個百分點；如以幅度計，減幅高達30%。不過，有基金業界指，新加坡最近把旗下公積金的收費再嚴限至0.4%；而美國最多人揀的退休金401K計劃，亦只收費0.8%，故促請本港的MPF再減費，尤其是今年首季回報將面臨史上最大的虧損，但受託人無論賺蝕卻收較高昂的管理費。

事實上，盡管市面全數400多隻MPF的平均收費現巳創歷史新低，報1.46%，然而，相比懶人基金以0.95%封頂，整體收費仍貴0.51個百分點、或貴35%。駿隆集團於上周五（3月27日）的統計，指今年首季核心累積基金急挫15.9%，竟然跑輸大市，較整體平均回報的15.3%跌幅為大(人均帳戶蝕逾3.4萬元)，而重債輕股的65歲後基金亦跌3.6%。

自3年前開始，法例規定每個MPF計劃必須提供預設投資策略，當中有兩隻產品，分別為「核心累積基金」及「65歲後基金」。而政府早前回應立法會查詢亦指，正檢討懶人基金的收費，現行收0.95%的費用將往下調。積金局早前回應本報查詢亦指，擬於適當時候將作公布。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪