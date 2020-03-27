【定期存款】大行狠劈英鎊定存息　高息尾班車最後召集

▲ 大行最近狠削英鎊定存息，而滙價又受首相約翰遜中招所累。

追息族注意，英鎊定期存款息率近期頻現減息潮，當中又以大行的劈幅最大，如花旗早前已把1個月年息狠削1厘，新息率至險守3厘大關。最近中銀香港（02388）更把7天短存驟削，由原先罕現的9.88厘超高息，大減1.08厘後，最新息率報8.8厘，失落「高息王」寶座，由滙豐的9.8厘取代（見表）。

專家指，英國為救市已作緊急減息，但受累負面消息不斷，如脫歐陰霾等，累英鎊滙價走弱，對英鎊有實際需要的散戶，宜緊抓高息仍在先鎖定特惠息，冀以存息稍為抵償滙價走貶。

恒生7天8.8厘 花旗1個月3厘

而最新的不利消息是英國首相約翰遜（Boris Johnson）今天（3月27日）宣布，接受新冠病毒檢測，結果呈陽性，是繼英國王儲查理斯之後，第二名英國政治要員中招。

英揆中招的消息，拖累英股急挫，跌幅擴大至4%。英鎊兌美元也捱沽，現報1.2249。

本港不少投資者為交教育經費或旅遊用，需要收集英鎊，現時有兩間大行的特惠息將於下周二（3月31日）到期，慎防錯過高息尾班車，包括︰恒生（00011）7天短存享8.8厘，但須等值80萬港元的兌換資金才享最高息。同樣，花旗的1個月有3厘，為同期最高息，亦於下周屆滿。至於3個月年息以滙豐的0.35厘居首，半年及1年則以上商分別報0.4厘及0.5厘領先。

專家料鎊滙 1.145至1.26上落

專家建議對英鎊有需要者，可趁低位分段小注加倉，華僑永亨經濟師李若凡料，短期內鎊滙兌美元約在1.145至1.26上落，兌港元的高低區間介乎8.8766至9.7682之間。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，最近外幣滙價向下，不少對英鎊有實際需要的客戶，作出兌換並開立定存。而客戶對存期的喜好比較分散，由1個月至12個月也各有摔場客，主要視乎所需資金的未來使用時間表及目的等。

外電指，現年55歲的約翰遜在Twitter發布片段，確認自己在過去24小時內出現了輕微的新冠肺炎症狀，包括體溫上升和持續咳嗽，於是在醫生建議下接受新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源