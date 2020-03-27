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AIA擴大遙距投保產品數目至23種 醫療危疾保、壽險、年金都包

退休及生活保障 19:57 2020/03/27

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友邦香港增加 「安在家中 隨時投保」可購買產品數目，從4月1日起加入更多醫療、危疾、定期壽險和意外合共19項保障產品，連同較早前AIA延期年金計劃及AIA自願醫保計劃，總共涵蓋23種產品。市民只須安坐家中，透過數碼渠道、電話、郵寄、視像會議等，便可即時投保。

 

友邦香港及澳門首席執行官顧培德先生表示：「這次疫情進一步喚醒每一位市民應盡早為自己及家人，籌劃保障需要的重要性，以安心應對未來可能突如其來的挑戰。我們很歡迎保險業監管局因應疫情的發展，擴大可銷售產品種類，而友邦香港立即作出回應，篩選多款不同種類的產品加入『安在家中 隨時投保』的產品系列，讓客戶安坐家中，無須面對面，便能透過靈活便捷的渠道隨時隨地增加合適的保障。在這個非常時期，我們堅決與客戶並肩，全面支援他們應對2019冠狀病毒病的挑戰，幫助他們活出『健康長久好生活』。」

 

「安在家中 隨時投保」系列

 

  產品名稱 種類
1 AIA 延期年金計劃 儲蓄
2 AIA 自願醫保標準計劃 醫療
3 AIA 自願醫保靈活計劃
4 AIA 自願醫保尊尚計劃
5 癌症全方位保障2
6 「亞洲至尊」醫療計劃 2
7 至尊醫療計劃5 / 至尊醫療計劃 （環球） 5
8 靈活住院惠益保障計劃
9 特級「健康之寶」醫療保障計劃2
10 優越危疾保障計劃 危疾
11 智護癌症保
12 「進添」計劃 - 癌症保障
13 進升危疾保障計劃
14 尊誠定期壽險計劃 定期壽險
15 摯誠定期壽險計劃

 

「安在家中 隨時投保」產品系列 （續）

 

  產品名稱 種類
16 豐逸行 意外
17 意安心
18 意安心升級保障
19 盛年意家保
20 豐年意家保
21 童年意家保
22 保費回贈 – 意外住院入息保障
23 105保費回贈 – 意外醫療保障

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 保險百科

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