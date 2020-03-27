AIA擴大遙距投保產品數目至23種 醫療危疾保、壽險、年金都包

下一篇文章
保誠免費送11萬「新型冠狀病毒保障」（附登記地址）
友邦香港增加 「安在家中 隨時投保」可購買產品數目，從4月1日起加入更多醫療、危疾、定期壽險和意外合共19項保障產品，連同較早前AIA延期年金計劃及AIA自願醫保計劃，總共涵蓋23種產品。市民只須安坐家中，透過數碼渠道、電話、郵寄、視像會議等，便可即時投保。
友邦香港及澳門首席執行官顧培德先生表示：「這次疫情進一步喚醒每一位市民應盡早為自己及家人，籌劃保障需要的重要性，以安心應對未來可能突如其來的挑戰。我們很歡迎保險業監管局因應疫情的發展，擴大可銷售產品種類，而友邦香港立即作出回應，篩選多款不同種類的產品加入『安在家中 隨時投保』的產品系列，讓客戶安坐家中，無須面對面，便能透過靈活便捷的渠道隨時隨地增加合適的保障。在這個非常時期，我們堅決與客戶並肩，全面支援他們應對2019冠狀病毒病的挑戰，幫助他們活出『健康長久好生活』。」
「安在家中 隨時投保」系列
|產品名稱
|種類
|1
|AIA 延期年金計劃
|儲蓄
|2
|AIA 自願醫保標準計劃
|醫療
|3
|AIA 自願醫保靈活計劃
|4
|AIA 自願醫保尊尚計劃
|5
|癌症全方位保障2
|6
|「亞洲至尊」醫療計劃 2
|7
|至尊醫療計劃5 / 至尊醫療計劃 （環球） 5
|8
|靈活住院惠益保障計劃
|9
|特級「健康之寶」醫療保障計劃2
|10
|優越危疾保障計劃
|危疾
|11
|智護癌症保
|12
|「進添」計劃 - 癌症保障
|13
|進升危疾保障計劃
|14
|尊誠定期壽險計劃
|定期壽險
|15
|摯誠定期壽險計劃
「安在家中 隨時投保」產品系列 （續）
|產品名稱
|種類
|16
|豐逸行
|意外
|17
|意安心
|18
|意安心升級保障
|19
|盛年意家保
|20
|豐年意家保
|21
|童年意家保
|22
|保費回贈 – 意外住院入息保障
|23
|105保費回贈 – 意外醫療保障
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 保險百科