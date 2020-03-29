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疫情下失眠增？醫生教7大睡眠小貼士

知識內涵 16:00 2020/03/29

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疫情下失眠增？醫生教7大睡眠小貼士

每天關注疫情新聞，可能會引起部分人不安，更嚴重的可影響睡眠，輾轉反側眼光光。社企銀騎士委託香港中文大學傳播與民意調查中心，於上月進行問卷調查，以了解香港巿民在過去1年緊張社會氣氛下的失眠情況。調查以電話隨機訪問807名香港巿民，研究發現每10名巿民中便有6.8名有失眠問題。

據調查發現，當中主要失眠原因包括工作或學業壓力（43%）、其次是受健康問題（28%）及家庭問題（20%）所影響。研究同時發現，超過6成巿民有受到過去半年的社會運動或新型冠狀病毒疫情所影響。

精神科專科醫生雷永昌根據2013年《精神疾病診斷與統計手冊第5版》指出，大約有三分一的成年人有失眠的徵狀，如睡不着覺、早醒、睡眠質素差等，而當中40%至50%同時兼有其他精神科的病症。

失眠持續1個月需求醫

如出現以下情況，應考慮找醫生進行評估：

  • 每星期失眠3次或以上。
  • 失眠持續超過1個月。
  • 日常生活受到顯著影響或造成困擾。
  • 若同時出現焦慮或抑鬱徵狀的人士，更應及早尋求專業人士協助，以免延誤病情。

醫生會檢測患者3方面：

1. 性格：如容易焦慮及緊張者，以女士及年長者居多。
2. 環境因素：身處太嘈吵及太光的地方，難以入睡，失眠的機會會較高。
3. 近因：如壓力、痛症等。

處理失眠，各施各法，但雷醫生說以藥物及酒精來減少失眠，有可能弄巧反拙。「飲得太多酒反會使人更難入睡，造成惡性循環。」

雷醫生指治療失眠最重要是評估。「治療失眠不是先處方藥物，而是每一個症都須獨立分析，按病人的情況決定。醫生先進行詳細的臨床問症及診斷，有時更需要進行血液檢驗，因體內的電解質變化都可能影響睡眠。」

 

作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：疫情下失眠增 全方位安睡小貼士

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