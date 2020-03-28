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【逆市理財】買股票損失慘重 有咩低風險理財產品？

退休及生活保障 16:00 2020/03/28

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【股災2020】買股票損失慘重　想低風險有咩理財產品？

近期環球股市急插，讀者李先生的股票損失慘重，於是來信詢問有甚麼低風險，同時又可以享受到經濟復甦成果的理財產品？

分紅壽險派發紅利

全球受到新冠肺炎疫情影響，工廠、餐廳及整個社會的營運被迫停工，令生產綫突然停頓，股市急速下跌。相信很多投資者都會在股票市場上錄得雙位數的損失，筆者認為投資股票只是個人理財的其中一部分，我們應該分配財產於各種不同的理財方案，才能達致分散風險。

而今次筆者想推介分紅壽險理財計劃給讀者。原因當我們本金小時最容易接觸的投資工具莫非股票，但股票投資的知識範疇其實很廣泛，同時亦需要時間累積經驗和緊貼市場。其實我們可以把投資交給專業的人士，門檻最低就可以藉着保險理財產品把專業的投資交給保險公司。保險公司會藉着分紅壽險產品將每年從投資所賺取的利潤，以紅利的方式分給保單持有人。

至於每年派發的紅利並非保證的，因此要留意保險公司會對該產品每年公布的實現率，例如該產品預期每年回報為7厘，當年的實現率只有80%，那麼最後該年回報只得5.6厘。

【人壽保險】定期壽險VS分紅壽險　話你知咩人啱買

保證紅利分派 有助分散風險

一般的分紅壽險計劃當中離不開兩大元素，當中包括保證現金價值和非保證的紅利分派。保證現金價值顧名思義顯示當年該保單保證可得到的現有價值，而非保證的紅利分派就是看上一年度保險公司投資的表現而分派的。這樣筆者認為可做到進可攻，退可守的理財投資策略。若然該保險公司的實力雄厚，投資回報相對穩定，也是一個不錯的投資方案，既不用自己大費周章查看每一隻股票，又同時擁有專業的團隊做資料蒐集和分析，最重要可從細小的資金達致分散風險的投資計劃。

筆者查看現有保險公司的分紅壽險計劃，大部分以投資環球股票、債券及其他固定收益為主。未來的投資環境是無法預測的，投資策略於一籃子不同資產，除了使資產價格穩定和賺取穩定的利息，更可透過分紅壽險把所得的利潤及虧損，透過保單較長的年期攤分以達致更穩定的紅利派發。

平均效應 分攤每年預期回報

紅利攤分的好處就是藉着平均效應，分攤每年預期的回報，避免因某年實際投資回報的好壞，而大幅增加或減少那一年的紅利，藉此為投資者提供相對穩定的紅利分派。

最後，筆者認為分散風險和長綫投資的策略，除了可以減低投資的波動性，更可增強資本增值的機會。穩定的紅利派發可令你的財務策劃更得心應手。

【人壽保險】資金避難所？ 購買儲蓄壽險要注意3點

 

【原文︰環球市風浪急 分紅險買安心】（收費文章）

撰文 : 張志龍 中原金融營業董事

欄名 : 保險百科

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