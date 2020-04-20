  • 27°C
香港時間 : 2020420日 (一) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Zoom爆保安漏洞醜聞 Zoom以外的多人視像會議選擇 有幾隻係免費

職場 19:23 2020/04/20

分享：

新冠肺炎疫情影響下，不少企業實施在家工作（Home office）安排，容許員工留在家中，但老闆要開會時要點解決呢？網絡視像會議軟件大受歡迎，當中以美國的Zoom較為港人熟識，但最近Zoom爆出保安漏洞醜聞。除了Zoom外，還有以下選擇！

【Freelance收入】盤點本港5大Freelance平台

Google Hangouts Meet

只要有Google帳戶就能使用Hangouts，用戶毋須下載及安裝軟件，便能進行視像會議。Google Hangouts可以與Google Classroom、Google Drive、Gmail、Google Doc等服務完全整合，為一個完整的雲端系統。傳統版Chat的會議可容納最多25人，收費的G Suite版本可容納100至250人。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 不可以分割畫面
  • 傳統版︰免費；G Suite版本︰收費

連結

Microsoft Teams

只要有Microsoft帳戶便可使用，可以和Microsoft Classroom及Office 365的服務完全整合。其中一大好處是教學團體可免費使用軟件。軟件另外提供綫上白板，可讓參加者協力創作。會議可容納250人。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 不可以分割畫面
  • 收費

官方連結

Cisco WebEx

WebEx提供的服務相對較完整，可供用戶共享螢幕、分割畫面，亦有提供綫上白板。聊天室提供搜尋功能，可以在眾多話句中找回重要的內容。會議在高解析度品質下可容納500人。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 可以分割畫面
  • 免費

官方連結

Adobe Connect

是知名繪圖軟件Adobe旗下的會議視像產品，產品不需下載安裝也能使用，軟件介面與旗下Adobe Premiere相似。Adobe Connect功能齊備，可共享螢幕、分割畫面，亦有提供綫上白板，會議可容納100人，但使用軟件需付費。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 可以分割畫面
  • 收費

官方連結

VooV Meeting

騰訊雲推出雲會議工具VooV Meeting（騰訊會議國際版），覆蓋超過100個國家及地區，提供高清流暢及安全的多人雲會議解決方案。另外，鑑於近日疫情發展，騰訊雲特意免費開放VooV Meeting 300人線上會議予全球用戶使用。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 可以分割畫面
  • 免費

【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 職場百科

相關文章

【挑戰Zoom】騰訊雲推視頻會議工具VooV Meeting　300人會議功能免費開放
2020/03/24
【挑戰Zoom】騰訊雲推視頻會議工具VooV Meeting　300人會議功能免費開放

最新專欄文章 更多

【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？
今日
【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？
【搵工】本港失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？小米聘兼職銷售專員時薪高達65元（內附更多兼職招聘）
今日
【搵工】本港失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？小米聘兼職銷售專員時薪高達65元（內附更多兼職招聘）
【HKDSE】文憑試一試定生死？多元教育助學生覓出路
2020/04/18
【HKDSE】文憑試一試定生死？多元教育助學生覓出路
疫情加快職場轉型 打工仔須自我增值保飯碗
2020/04/16
疫情加快職場轉型 打工仔須自我增值保飯碗
政府今年請逾萬名公務員 投考公務員CRE及基本法測試明日接受申請
2020/04/15
政府今年請逾萬名公務員 投考公務員CRE及基本法測試明日接受申請
奧多比（Adobe，美：ADBE） 疫情 軟件 雲端 在家工作 新冠肺炎疫情 Adobe Premiere 產品 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【本港失業率】失業率創新高　搵工要先自我增值　「特別‧愛增值」計劃有咩讀？唔符合資格仲有咩選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業救濟金】經濟衰退失業率上升　各地失業救濟金金額一覽
【失業救濟金】經濟衰退失業率上升　各地失業救濟金金額一覽
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【防疫抗疫基金】保就業工資補貼可選1至3月計 補貼期員工人數不可少於3月
【防疫抗疫基金】保就業工資補貼可選1至3月計 補貼期員工人數不可少於3月
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【搵工】本港失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？小米聘兼職銷售專員時薪高達65元（內附更多兼職招聘）
【搵工】本港失業率再創9年新高！想搵多份收入有咩揀？小米聘兼職銷售專員時薪高達65元（內附更多兼職招聘）
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？