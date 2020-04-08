  • 20°C
香港時間 : 2020408日 (三) 10:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Online meeting】Zoom以外的多人視像會議選擇 呢幾隻都係免費

職場 10:11 2020/04/08

分享：

新冠肺炎疫情影響下，不少企業實施在家工作（Home office）安排，容許員工留在家中，但老闆要開會時要點解決呢？網絡視像會議軟件大受歡迎，當中以美國的Zoom較為港人熟識，但最近Zoom爆出私隱醜聞。除了Zoom外，還有以下選擇！

【Freelance收入】盤點本港5大Freelance平台

Google Hangouts Meet

只要有Google帳戶就能使用Hangouts，用戶毋須下載及安裝軟件，便能進行視像會議。Google Hangouts可以與Google Classroom、Google Drive、Gmail、Google Doc等服務完全整合，為一個完整的雲端系統。傳統版Chat的會議可容納最多25人，收費的G Suite版本可容納100至250人。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 不可以分割畫面
  • 傳統版︰免費；G Suite版本︰收費

連結

Microsoft Teams

只要有Microsoft帳戶便可使用，可以和Microsoft Classroom及Office 365的服務完全整合。其中一大好處是教學團體可免費使用軟件。軟件另外提供綫上白板，可讓參加者協力創作。會議可容納250人。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 不可以分割畫面
  • 收費

官方連結

Cisco WebEx

WebEx提供的服務相對較完整，可供用戶共享螢幕、分割畫面，亦有提供綫上白板。聊天室提供搜尋功能，可以在眾多話句中找回重要的內容。會議在高解析度品質下可容納500人。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 可以分割畫面
  • 免費

官方連結

Adobe Connect

是知名繪圖軟件Adobe旗下的會議視像產品，產品不需下載安裝也能使用，軟件介面與旗下Adobe Premiere相似。Adobe Connect功能齊備，可共享螢幕、分割畫面，亦有提供綫上白板，會議可容納100人，但使用軟件需付費。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 可以分割畫面
  • 收費

官方連結

VooV Meeting

騰訊雲推出雲會議工具VooV Meeting（騰訊會議國際版），覆蓋超過100個國家及地區，提供高清流暢及安全的多人雲會議解決方案。另外，鑑於近日疫情發展，騰訊雲特意免費開放VooV Meeting 300人線上會議予全球用戶使用。

  • 會議長度無限制
  • 可以共享螢幕
  • 可以分割畫面
  • 免費

【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 職場百科

相關文章

【挑戰Zoom】騰訊雲推視頻會議工具VooV Meeting　300人會議功能免費開放
2020/03/24
【挑戰Zoom】騰訊雲推視頻會議工具VooV Meeting　300人會議功能免費開放

最新專欄文章 更多

老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？
2020/04/07
老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？
【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業
2020/04/07
【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業
【新冠肺炎】疫情期間賺錢有法 送外賣每張單可賺50元
2020/04/05
【新冠肺炎】疫情期間賺錢有法 送外賣每張單可賺50元
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
2020/04/03
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
奧多比（Adobe，美：ADBE） 疫情 軟件 雲端 在家工作 新冠肺炎疫情 Adobe Premiere 產品 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益
【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業
【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業
老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？
老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？