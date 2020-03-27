【Online meeting】Zoom以外的多人視像會議選擇

新冠肺炎疫情影響下，不少企業實施在家工作（Home office）安排，容許員工留在家中，但老闆要開會時要點解決呢？網絡視像會議軟件大受歡迎，當中以美國的Zoom較為港人熟識，除了Zoom外，還有以下選擇！

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Google Hangouts Meet

只要有Google帳戶就能使用Hangouts，用戶毋須下載及安裝軟件，便能進行視像會議。Google Hangouts可以與Google Classroom、Google Drive、Gmail、Google Doc等服務完全整合，為一個完整的雲端系統。傳統版Chat的會議可容納最多25人，收費的G Suite版本可容納100至250人。

會議長度無限制

可以共享螢幕

不可以分割畫面

傳統版︰免費；G Suite版本︰收費

連結

Microsoft Teams

只要有Microsoft帳戶便可使用，可以和Microsoft Classroom及Office 365的服務完全整合。其中一大好處是教學團體可免費使用軟件。軟件另外提供綫上白板，可讓參加者協力創作。會議可容納250人。

會議長度無限制

可以共享螢幕

不可以分割畫面

收費

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Cisco Webex

Webex提供的服務相對較完整，可供用戶共享螢幕、分割畫面，亦有提供綫上白板。聊天室提供搜尋功能，可以在眾多話句中找回重要的內容。會議在高解析度品質下可容納500人。

會議長度無限制

可以共享螢幕

可以分割畫面

免費

官方連結

Adobe Connect

是知名繪圖軟件Adobe旗下的會議視像產品，產品不需下載安裝也能使用，軟件介面與旗下Adobe Premiere相似。Adobe Connect功能齊備，可共享螢幕、分割畫面，亦有提供綫上白板，會議可容納100人，但使用軟件需付費。

會議長度無限制

可以共享螢幕

可以分割畫面

收費

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責任編輯︰陳啟昌