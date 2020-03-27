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【懶人煮食】食肆暫停營業點算好？推薦4款懶人下廚必備的家居電器

消費錦囊 17:22 2020/03/27

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【懶人煮食】食肆暫停營業點算好？推薦4款懶人下廚必備的家居電器

新冠肺炎疫情肆虐，本港新冠肺炎確診人數突破500宗。為了減低社交接觸及病毒於社區擴散風險，不少食肆已自行宣布暫停晚市甚至暫時停業，除了幫襯外賣，自己下廚亦是好選擇。本網搜羅了推薦幾款懶人下廚必備的家電，即使足不出戶亦可嚐美食，亦可節省外出用餐開支 。

【延伸閱讀】【抗疫措施】麥當勞大家樂暫停晚市堂食 盤點食肆抗疫新安排（附外賣優惠詳情）

1. 蒸煮盒

不少人認為下廚非常麻煩，每次都要用到大量的廚具，蒸煮盒或可解決你的煩惱。不少品牌近年爭相推出了蒸煮盒，只需要放入食材並插上電源，一按即啟動煮飯模式，一個人吃飯毋須再上碟，節省洗碗時間。

Rasonic推出多款蒸煮盒，價錢由219元至299元，可視乎個人需要而選擇。

Rasonic蒸煮盒

2. 三合一早餐機

本港不少企業跟隨港府容許員工在家工作（Home Office），想在家中品嚐到茶餐廳早餐的味道？這個三合一早餐機或許可以幫到你。一部機可以同時烘麵包、煎蛋、煮麵，十分方便。不過，售價比較貴，三合一早餐機在HKTVmall售價為898元。

HKTVmall

3. 二合一鴛鴦電飯煲（Twin Chef）

日本品牌Shop Japan早前推出了二合一鴛鴦電飯煲，深受不少懶人喜愛。一個電飯煲分開兩個間隔，上面更設兩個蒸架，最可同時製作4個飯菜。此外，電飯煲更可煮到4人份的白飯及6人份的餸菜，可滿足多人的要求。

不過，Twin Chef暫時只可以在日本買到，售價為21,780日圓（約1,555港元）。惟需注意日本的電壓與香港不同，想在香港使用則需另加變壓器。

日本樂天網站

4. 家用火鍋及韓式烤肉一體爐

「打邊爐家族」連環感染新冠肺炎事件後，相信令不少人對火鍋卻步。如果一個人想在家中同時「打邊爐」和食韓式烤肉也非難事，一體爐設雙烤盤設計，可以一邊「打邊爐」、一邊食烤肉。

在HKTVmall亦有不少一體爐選擇，價錢由298元至898元不等，可視乎家中的人數選擇不同容量。

小米 - Bear 小熊火煱燒烤一體迷你電烤爐

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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