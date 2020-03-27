▲ check咗月結單未 「宅在家」唔出街但使錢仲多咗？

喺新冠肺炎病毒疫情持續下，香港政府恢復公務員在家工作（Home office）安排，部分企業亦容許打工仔Home office，加上香港人都減少外出以減低感染嘅風險，「宅在家」就流行起嚟。應該唔少人認為「宅在家」可以慳返好多錢啦，但事實又係唔係咁呢？

先講Home office，打工仔係可以慳返返工、放工交通費，特別係住新界、又要過海返工嘅人，就最明顯感受車費少咗嘅威力。另外，Home office令你可以係屋企煮午餐，隨時平過去餐廳食，又可以少油少鹽，健康啲。平時喺公司又可能隨時一時興起，同同事齊齊叫Tea食，嗰度又一筆開支使費，Home office無呢個考慮喇！今次Home office安排應該令好多感受到返工雖然有收入，但返Office原來開支都大㗎。

【延伸閱讀】疫情令員工在家工作 企業要適應新工作模式轉變

再講留喺屋企唔出街消費，就算拍拖都只係電話傾計，咁係唔係就慳到錢呢？呢樣嘢真係睇人。留喺屋企最多人做應該係睇電視、上網、睇串流影視、碌下手機、打下機咁。不過呢，唔出街買下嘢，個心總會有條癮，𠵱家通訊科技咁發達，咪網購囉，仲可以直送屋企㖭，喺你百無聊賴嗰時，見到一大批好靚嘅宣傳圖，望落好吸引嘅商品，又真係好易買吓一件、買吓又一件，唔覺意使多咗錢。

咁打下機又會唔會慳錢啲？𠵱家遊戲行業除咗要買隻遊戲外，仲有一大堆附加可下載內容（DLC），逐項下載逐樣收錢，一個遊戲角色，一件衫係一筆錢，一件武器又另一筆錢，最識玩營銷嘅遊戲公司就會要求玩家課更多金先會解鎖到更多遊戲功能，同提升遊戲角色實力等，遊戲公司就係食正玩家「唔想輸」嘅心態。咁樣情況咪課吓金又多啲、課吓金又多啲囉。

當然，「宅在家」除咗要做公司嘢，唔一定只係篤手機、睇電視嘅，都可以做啲自己以前無時間又想做嘅嘢，提升自己，做Better me，發掘新興趣，例如彈結他；學習新知識，上網上吓STEM相關Online course咁，未來大勢好渴求IT人才；又或改善個人健康，喺屋企做瑜伽等。咁樣會唔會好過亂使錢呢！

講講吓，覺唔覺之前正常返工時，忙於工作，經常係Office OT，無時間使錢時，都無𠵱家「宅在家」咁大使呢？就嚟月尾，你收到信用卡月結單未？不如計下今個月「宅在家」有冇使多咗錢！

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。