▲ 康泰旅行社推本地遊救亡 團費最平99蚊

新冠肺炎成為全球大流行，港府早前決定起對所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示。新冠肺炎疫情重創旅遊業，有旅行社如康泰轉攻主打「香港風格」的特色1天遊旅行團及自遊行，團費最平99元起，希望以新招救亡。

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康泰旅行社早前宣布，因受新冠肺炎影響，決定取消5月1日之前出發的所有出境旅行團，轉推出一系列特色本地遊旅行團及自遊行。康泰推出的本地遊及自遊行，主要是1天遊，分為3大類，包括外島、自然美景及親子遊，亦有3款自遊行套票選擇。

外島遊：129元起

外島遊有3款行程，包括「荔枝窩、吉澳、鴨洲1日遊」、「大嶼山天壇大佛、大澳1日遊」，以及「香港黃石碼頭、塔門1日遊」，最平129元起，逢星期三、六、日及公眾假期出發。

自然美景遊：99元起

自然美景遊同樣有3款行程，包括「香港小夏威夷徑、鯉魚門天后廟、山頂1日遊」、「香港天空之鏡流水響1日遊及DIY鳥結糖工作坊」，以及「大欖千島湖、元朗大棠有機生態園3小時任燒任食自助燒烤」，最平99元起。

親子遊

親子遊就有「元朗錦田草泥馬有機菠蘿園1日遊及大尾篤任燒任食3小時」，以及「香港小白兔農莊1日遊及BBQ燒烤」，網頁亦列明每組家庭會安排獨立膳食，絕不「搭爐」。

自遊行套票

而自遊行套票就有「東龍島、鯉魚門1天自遊行」，包三家村碼頭至東龍島往返船票，以及鯉魚門海天宴會廳或樂天歡樂海鮮酒家晚餐。至於「JK Club大嶼山貝澳露營車Glamping 1晚住宿」、嘉湖海逸酒店、悅品天秀酒店及悅品度假酒店住宿套票，則由290元起。

為了加強防疫措施，令顧客玩得更放心，康泰表示新推出的本地旅行團全部會跟足「8大出遊保證」，包括：

1. 保證只限香港人參加。

2. 保證領隊兼導遊為香港人，14天內未曾到訪疫情地區。

3. 保證為每位客人提供1個口罩及必須在車上或船上佩戴。

4. 保證登車或上船前為客人量度體溫。

5. 保證安排60座旅遊巴，只坐40人。

6. 保證客人登上旅遊巴前，車內已全面消毒。

7. 保證提供每位客人最高10萬元平安保險及3,000元醫療平安保險。

8. 保證出發前5天無條件退款。

作者：黃依情

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：康泰旅行社出新招救亡 團費最平$99（收費文章）】