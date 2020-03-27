▲ 一場瘟疫看清全球網絡基建實力 邊個先係網絡強國？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情全球蔓延，多國採取不同防疫抗疫措施，包括限制聚集人群的社交活動，鼓勵或強制民眾留在家中避疫。在互聯網世代，民眾在家上網時間亦有所增加，如上網睇戲、打機、網絡社交及工作等，令網絡流量急增，網絡基建是否足夠的問題亦開始浮現。

在歐美等地更有不少用戶面臨斷網的問題，在當地報章更不時有文章教讀者如何加強家中Wi-Fi的接收。對於身處香港的用戶而言，光纖寬頻服務普及，斷線更甚少發生，相信應該感到幸福吧。

歐美國家雖發達 惟光纖覆蓋落後香港

事實上，在歐美不少國家，雖然是發達經濟體，但在光纖覆蓋方面，明顯低於香港。當然，海外國家面積廣，不能與香港作比較，但這亦反映了海外國家儘管在尖端科技發展上領先，但在民間應用方面，還有很大進步空間。

英國可享用30Mbps或300Mbps速度寬頻上網家庭不足六成

薑餅人翻查過一些資料，在英國，截至去年廈天，有300萬個家庭和企業可以使用全光纖寬頻連接，只佔全國一成，比去年增加了150萬處房屋。 這些用戶可享受速度最高可達1 Gbit / s的寬頻服務，比銅線寬頻更加可靠。

而全英國能享受超過30Mbps或300Mbps速度的寬頻上網的家庭只佔約57%，而95%家庭則可享用30Mbps寬頻。為了加快光纖網絡覆蓋，英國政府已預留50億英鎊作為建光纖網的資本開支，當局更會聯同固網及流動網絡商一起共享鄉郊的基建，以減輕各營運商的成本。

美國光纖覆蓋比英國還要低

至於在美國，這個在流動通訊科技支配全球的國家，原來其光纖覆蓋比英國還要低。

一項由美國光纖寬頻協會進行的研究稱，在美國1.276億家庭中，只有3,920萬家庭獲全光纖網絡覆蓋，當中光纖寬頻戶數為1,860萬戶。 該會估計美國要到2025年才有一半的家庭即6,100多萬戶獲得光纖覆蓋。

美國當局便估計，有2,130萬美國人無法享用速度最少為25Mbps的寬頻服務。該會表示，若要將光纖覆蓋增至80%，需要額外投資520億美元。 由80％覆蓋提升至90％則需要額外180億美元。換言之，要將美國的光纖覆蓋拉高至九成，便要花700億美元。

中國光纖覆蓋已達九成

海外市場的基建仍然在追趕之中，但回看中國，在當局的領導之下，原來現時中國的光纖覆蓋已高達九成。

據中國工信部的公告，去年中國互聯網寬頻接入數為9.16億個，比2018年淨增4826萬個。其中，光纖接入按年淨增6479萬個，達到8.36億個，佔互聯網接入比重由前年末的88.9%提升至91.3%。 以銅線提供的xDSL比上年末減少261萬個，總數降至820萬個，佔互聯網接入比重少於1%。使用1000Mbps寬頻用戶數為87萬户。

頻寬不足 犧牲畫質

由於光纖網絡不足，英美等發達國家在處理突然急升的網絡流量顯得有心無力，這也觸發一眾頻寬大戶，即視頻串流網站立即調低畫質至標清水平，以節省頻寬來避免太多人睇片拖冧網絡。

不過，這只能治標不能治本，在越來越多網站及影片以高清之際，各家科網公司應以更先進智能的方法去控制流量，而非夾硬把畫質調低影響收看體驗。當然，最佳的方法自然是揼本鋪光纖吧。