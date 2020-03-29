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【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價

消費錦囊 11:00 2020/03/29

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5G時代即將來臨，本港3間電訊商已公布推出5G服務月費計劃及收費詳情，月費數據計劃由8GB到300GB都有，亦有電訊商提供TOP UP優惠，哪個電訊商的5G月費計劃最抵用？

【4.5G Plan】最平$108！5大電訊商手機月費計劃比併

3香港 100GB月費$388起

和記電訊 （00215） 旗下的3香港宣布在4月1日推出5G服務，數據方案以100GB起跳，基本月費為388元起，同時3香港亦有pre-5G早鳥限時優惠，月費538元可預訂指定的5G手機，4月1日可自動升級至5G計劃網絡。

中移動$198體驗5G

中移動 （00941） 旗下5G計劃亦於4月1日推出。中國移動香港的5G服務計劃100GB數據月費438元起跳，300GB索價638元。中移動客戶上台簽約亦可享優惠價，由298元（100GB）起。另外亦設有5G服務體驗計劃，以198元可享30GB的5G本地數據。

CSL 4G特定客戶登記轉5G

CSL的5G計劃的價格由198元8GB起跳。CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠指，現時4G月費計劃的用戶（8GB或以上）只要前往門市登記，即可免費轉用5G網絡。「若5G用戶需要使用更多數據用量，只需10元即可有2GB的Top Up 5G數據。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒大眾，由於現時5G服務才剛開始，有多個因素影響5G用戶體驗。「電訊商的覆蓋率皆不一樣，或出現接收不穩定情況，另外各電訊商擁有不同頻譜及基站，但基站與基站間亦會有互相干擾情況出現，亦會影響速度。」方預計，今年底本地5G覆蓋率能達7至8成。

（節錄）

【全文︰港3大電訊商 5G月費比拼】（收費文章）

撰文 : 張寶燕、李彥煒、楊匡然

欄名 : 消費錦囊

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