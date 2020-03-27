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投資的第一步 你做對了嗎？

博客 11:29 2020/03/27

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投資的第一步 你做對了嗎？

談及投資，不少人第一印象是「只要有錢就可以」，往往忽略了前期的準備。不過以下見解可助你應對市場風浪更加自如，並真正運用金融工具達成人生目標。

從瞭解自己開始

為甚麼要理財？存款增加，除了一份充實感與滿足生活所需之外，更為未來提供更多選擇。因此，進行任何理財規劃前，先問自己：我現在需要甚麼？你可能正存錢準備報讀碩士，或者正為退休生活作準備。所處的人生階段、現有的財富多寡等等，都會影響理財目標。我們將理財目標分為三大類再作分析。

• 未雨綢繆

市場不乏神話，最引人入勝的往往是成功以小博大的故事，但有一點卻常被忽略︰每個傳奇背後均是一連串綢密準備加上幸運的結果。我們建議投資者規限風險。應準備6個月月薪的數額作應急錢，以應付不時之需及意外開支。

• 財富累積

手頭上資金有限，難以進行複雜的資產配置？這時分散投資可能並不適合，反而集中投放資源更能增加收益。投資者可考慮指數追蹤基金（ETF）等較易管理、門檻及風險均較低的投資產品，循序漸進累積投資經驗。

• 資產增值

累積一定財富，並有空閒錢？恭喜你，這意味着你有能力建立一個更靈活多元的投資組合。不過這並非金科玉律。回到原點，資產增值的目的是透過更有效地運用金錢，滿足個人需要和目標，最終改善生活質素。舉例說，若你目標在數年內獲得特定金額用作進修，可能會選擇更進取的策略；若然市況不穩，你或會調動資金到黃金避險。隨着投資經驗增加，漸漸摸清投資偏好（如行業、市場和投資產品），甚至有可能會發展出一套獨有心得！

既然談及個人需要，風險承受能力也需列入考慮因素。「投資價格可升可跌」，在電視上聽過無數遍，但實際經歷卻是另一回事。若你取態保守，看着價格大上大落，恐怕難以安睡，更遑論冷靜決策。不然巴菲特說的「別人恐懼我貪婪」傳頌多年，實踐者怎會寥寥可數？投資離不開人性的弱點，投資者必須考量面臨的財政和心理壓力，才可選擇合適投資理財工具。

謹記投資紀律的重要

我們一直相信企業價值是投資的基本，並謹從此原則行動。不論你抱持甚麼價值和信仰，謹記紀律的重要性，定時檢討目標，以謙虛態度面對市場，定能從投資市場找到所需。


作者：Ashley Man

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。Ashley Man沒持有以上股票。

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