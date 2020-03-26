【定期存款】滙豐中銀減人民幣定存息 邊間銀行1年定存最高息？

▲ 滙豐及中銀香港齊狠劈1個月人民幣定存息1厘，新息率同為險守3厘。

現市況陷零息年代，人民幣定期存款息率雖被視為高息避險之選；但食息族當心，未到季結大行已鬥減不同存期的息率，當中又以滙豐及中銀香港（02388）先後狠劈1個月短存1厘（見表），劈幅之大為近期罕見，兩大發鈔行的新息率齊報3厘。事實上，近日已有5間港銀爭相減人幣存息，現時如以一年存息計，以招商永隆的2.55厘最高，門檻為10萬元人民幣，一年後存戶按理仍可穩袋2,550元利息，相比這中資行一年港元息兩厘，以及美元存息更低至1.6厘，仍凸顯人幣存息具息差優勢。

綜觀一眾大中小行，招商永隆維持7天短存享15厘息，續膺「高息王」。至於1個月年息以花旗的5.5厘領先，6個月期則以交銀香港的2.53厘居首。

而近期減息潮不絕，特別是最近兩周的削幅尤為厲害，除了招商永隆及工銀亞洲外；甚至連本周二（3月24日）正式開業的眾安銀行亦全面減息，首間虛擬銀行更把兩厘息下架。而滙豐昨天（25日）亦削減半年或以下的存息，今天（26日）輪到中銀香港出手。

如果只以發鈔行比併，中銀保持一年長息2.4厘，拋離滙豐的2.05厘及渣打的1.6厘。

半年期則以滙豐的2.05厘，險勝中銀的兩厘，及渣打的1.6厘。而3個月年息亦以滙豐的1.7厘，稍高於中銀的1.65厘及渣打的1.5厘。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，人民幣的整體存息仍趨向下降軌，因新冠肺炎仍未消除，市場憧憬內地續放水救市，且會加碼鬆銀根，難免推低拆息；而季結過後，料離岸拆息亦走低，按理存息也跟減。

不過，顏劍文補充，相比聯儲局減息至幾近零息，全球亦鬥減息，變相令人民幣仍屬高息避險貨幣；正因人幣存息具息差優勢，亦對滙價有支持，故已調升在岸價兌美元的年底預測，由原本的7.2目標價上調至七算。

顏劍文又說，市傳人行最快將於4月下調存款基準利率，料稍後又再減貸款市場報價利率（Loan Prime Rate、簡稱 LPR），冀再紓緩流動性。而現時內地一年期的存款利率僅1.5厘，相比本港銀行普遍有兩厘，避險族仍能坐享滙息兼收。

此外，總覽今天的市況，罕現兩極化走勢，大行狠劈存息；反觀中小港銀卻勁加，因中銀香港剛下調1個月、3個月及半年存息，當中削幅最勁是1個月短存，急降1厘後至險守3厘；3個月期則驟減0.55厘，新息率僅得1.65厘；同樣半年期下調0.3厘後，力守兩厘大關。

然而，華僑永亨卻全面調高短中長息，其中大幅上調是半年期，勁加1.2厘後新報1.9厘，新息率更呈倒掛，即半年期高於一年長息的1.85厘。

招商永隆司庫蕭啟洪亦預計，人民幣存息續有下調空間，適逢季結前全球鬧美元荒，在亂市下鬥沽包括人幣等其它外幣轉作美金，亦引致個別同業轉戰線鬥撲水，寧可加美元存息，人幣已非主戰場。

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記者︰曾桂芬