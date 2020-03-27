【可加可減機制】港鐵再凍票價 都會票使用期限延長40日

港鐵再次凍結票價，根據「可加可減」機制，原本港鐵今年度可加價2.55%，但計及家庭負擔能力轉弱後，今年不能加價，加幅將撥入未來兩年的票價調整機制內計算。港鐵同時宣布就「都會票」作特別安排，倘乘客手持已過期、但又未用完車程的都會票，可於4月向港鐵提出申請，延長都會票使用期多40天。

港鐵稱1月下旬起，政府機構及私人企業實施在家工作，加上其他原因，或令都會票乘客減少外出。港鐵會作出一次過特別票務安排，有效期於1月29日至3月31日期間屆滿的港鐵都會票，倘仍有餘下車程，乘客可於4月3日起至23日期間，攜同該都會票前往指定客務中心，驗證後他們會獲發一張載有餘下車程的都會票，而該票須於發出14日內啟用，即可重新計算40天使用。

乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明。港鐵建議乘客需注意疫情發展及考慮出行需要後，決定是否購買都會票或其他票種。

4月3至23日 往客務中心申請

此外，港鐵今年推出逾8億元車費優惠，包括港鐵都會票、「屯門－南昌全日通」及「全月通加強版」售價，今年維持不變。而「早晨折扣優惠」將延續1年至明年5月31日。

責任編輯：劉子瑜