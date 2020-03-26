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【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？

品味投資 19:15 2020/03/26

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【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士手錶

瑞士鐘錶巨頭勞力士（Rolex）深受男士的喜愛，除了是身份象徵外，更是投資工具。新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，環球股市急挫，不少投資者紛紛將資產轉往不同避險工具，名錶又是避險的好選擇？勞力士的升值潛力又有多少？

【延伸閱讀】【名錶入門】買股票蝕到入肉　買「撈」先係避險保值之選？

日本鐘錶專賣店GINZA RASIN根據過去2014年至2019年的勞力士手錶價格趨勢，盤點了20隻有顯著升幅的勞力士手錶，以下為其中10隻。本網亦於chrono24網站找出這些手錶的二手買賣價。

1. Daytona Zenith 16520

過去5年的價格升幅：317.0%
chrono24網站二手售價：121,137港元至560,955港元

2. GMT-Master 16750

過去5年的價格升幅：234.2%
chrono24網站二手售價：67,640港元至423,818港元

3. GMT-Master II 16710

過去5年的價格升幅：223.2%
chrono24網站二手售價：75,047港元至316,280港元

4. Submariner Date 16800

過去5年的價格升幅：211.1%
chrono24網站二手售價：55,653港元至252,075港元

5. Submariner Date 16610LV

過去5年的價格升幅：202.7%
chrono24網站二手售價：80,758港元至280,712港元

6. GMT-Master 16700

過去5年的價格升幅：199.3%
chrono24網站二手售價：64,607港元至154,030港元

7. Submariner Date 168000

過去5年的價格升幅：197.4%
chrono24網站二手售價：61,682港元至154,116港元

8. Sea Dweller 16660

過去5年的價格升幅：192.7%
chrono24網站二手售價：55,301港元至419,537港元

9. Submariner Date 116610LV

過去5年的價格升幅：202.7%
chrono24網站二手售價：91,582港元至233,742港元

10. GMT-Master II 116710BLNR

過去5年的價格升幅：178.3%
chrono24網站二手售價：94,841港元至238,237港元

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 品味投資

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