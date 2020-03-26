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霍建寧撈底長和賺80萬 原來打工「皇帝」另有其人 年薪逾3.4億

職場 19:10 2020/03/26

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長和聯席董事總經理霍建寧分別在上周五及本周一（3月20日及23日）在場內撈底買入長和股份共30萬股，涉資1420萬元。長和今日收報50.15元，以霍建寧在3月20日48.331元及3月23日46.813元平均買入價計算，單兩筆交易帳面計已賺逾80萬元。

霍建寧除了慧眼先機，曾經是本港上市公司的打工「皇帝」，但近年內地民企高層的人工亦水漲船高，邊個打工仔人工更高呢？

【長和股價】霍建寧連續兩日增持長和　帳面已賺80萬

霍建寧──酬金2.27億港元

據長和2019年的年報，霍建寧2019年的酬金總額為2.27億港元，當中基本薪酬、津貼及實物利益為1,156萬港元，佔最重的是酌情花紅，有2.15億港元。霍建寧的酬金總額比老闆李澤鉅的1.17億元高一倍。

夏海鈞──酬金2.42億元人民幣

據中國恒大集團2018年的年報，行政總裁夏海鈞的酬金為2.42億元人民幣（約2.64億港元），當中2.22億元人民幣是薪金，僱員購股權計劃為1,945萬元人民幣。而創辦人兼董事局主席許家印的酬金總額為25萬元人民幣。

劉熾平──酬金3.13億元人民幣

據騰訊2018年報披露，騰訊總裁劉熾平的酬金總數高達3.13億元人民幣（約3.42億港元），當中2.84億元人民幣屬股份酬金，2,821萬元人民幣為薪金及花紅。董事兼首席執行官馬化騰的酬金總計為3,884萬元人民幣，遠不及劉熾平。

若除以一年365日計算，劉熾平2018年的日薪高達85.7萬元人民幣，換算做港元，接近94萬港元一日。名符其實是打工「皇帝」！

【金管局易帥】與歐美央行行長大比併 金管局總裁年薪有幾高？

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 職場百科

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