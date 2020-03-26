【成功法則】男人生得唔高條路真係難行好多？ 先問自己有冇呢啲成功習慣

▲ 男人生得唔高條路真係難行好多？

「男人生得唔高條路真係難行好多」？有時候也會想：「如果我也能這樣，該有多好？」先天不能變，但有些「後天養成」的習慣和行為，則是我們可以從成功人士身上學習的，一切視乎你的心態。美國CNBC總結了成功人士如「股神」巴菲特（Warren Buffett）及Tesla創辦人馬斯（Elon Musk）等人擁有的6個習慣，參考一下，向成功道路進發喇！

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1. 閱讀與工作無關的書籍

閱讀的好處不計其數，除了增廣見聞外，亦可從書籍中了解另一角度的生活及觀點，從而培養出成功領袖所擁有的同理心。閱讀與工作無關的書籍，更能將不同的見解及知識，延伸至工作的專業上。

Tesla創辦人馬斯在接受傳媒訪問時提到，他是由書本養大，其次才是他的父母。他從小時候開始閱讀大量的科幻小說和人物傳記，造就了現在他天馬行空的創意，並推動他科技事業發展。

2. 走出舒適圈

每人都有自己的舒適圈（comfort zone），但長期處於舒適圈內，只會讓自己停滯不前，難有突破。跨出舒適圈去挑戰未知的領域，才能讓自己更進一步。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）即使已創辦了風靡全球的社交平台，仍積極學習，花了數年時間學習普通話，並多次在公開場合以普通話演講。

跨出舒適圈時，難免會有緊張及失敗，但只要不斷嘗試，始終會有突破自己的機會。

3. 運動

作家Tom Corley以5年時間研究富豪的習慣，他發現運動是他們所有人的共同習慣。他在博客中提到，那些有運動習慣的人比那些沒有運動習慣的人更具有競爭的優勢，包括更高的IQ（智商）、意志力、信心及多20%的精力。

4. 回饋社會

成功不能單靠自己，很多時候都需要有別人的扶持，才能一步一步達至成功。不少成功人士，都會透過不同的方式回饋社會，希望能以自己的能力幫助到有需要的人。蓋茨（Bill Gates）及其太太，就聯同股神巴菲特（Warren Buffett），於2010發起了捐贈誓言（Giving Pledge），將一半以上的身家捐獻予慈善活動，用於減輕貧困和全球健康等慈善事業。

幫助別人的門檻不高，無論是讓座給有需要的人，或是協助長者提重物，都是在幫助別人。養成回報別人或社會的習慣，讓自己開心之餘，亦能讓他人受惠。

5. 保持對競爭的熱情

著名籃球員米高佐敦（Michael Jordan）曾說過「無論是在練習，還是在真實的比賽中，我都會盡力取勝。」他又指，不會讓任何事情妨礙到他爭取勝利的熱情。認真的態度讓他成為國際上首屈一指的籃球巨星。無論是與人競爭或想戰勝昨日的自己，都可能會聽到反對的聲音，面對批評時，應將它化作動力，證明自己有能力取勝。

6. 到戶外思考

現代人機不離手，或較少機會接觸大自然。但不少成功人士都喜歡到戶外散步，並在路途中思考及尋找靈感。美國心理學會有研究發現，戶外散步可以增加創造力，並提高解決問題的能力。

Facebook、Google和LinkedIn的行政總裁也喜歡在戶外舉行散步會議，並認為這有助於啟發新概念。如果你遇到工作中的困境，不妨走出辦公室，到戶外走一轉，看看會否有新的看法，帶你突破樽頸位。

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責任編輯：李瑩