▲ 【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？

受新冠肺炎病毒疫情影響，本港經濟進一步受打擊，最新失業率升至3.7%。市民因疫情減少外出用餐，外賣生意成為新商機，3大外賣手機APP Deliveroo（戶戶送）、Foodpanda、UberEats持續招聘外賣員，在疫情下有多一個途徑爭取收入，且工作時間相對自由，多勞多得。

Deliveroo（戶戶送）

根據Deliveroo網站資料，成為外賣員需要一部電單車或單車及安全裝備（只適用於車手）、一部iPhone iOS 11/Android 6.0或更新型號的電話、18歲以上及在有權在香港工作。

薪金︰每小時可高達120元，能收取全部小費。

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Foodpanda

Foodpanda網站指，成為送遞員需要一部電單車及安全裝備（只適用於車手），1部iPhone iOS 10/Android 5.0或更新型號的電話及在香港工作的權利。18歲以上人士可以成為電單車送遞員，而步行或單車送遞員只需滿16歲就可以。

薪金︰電單車送遞員每單可賺取高達105元；步行或單車送遞員每單可賺取高達75元，能收取全部小費。

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UberEats

據UberEats網站，要成為電單車外賣員需有電單車，持有香港身份證、香港駕駛執照（3號牌），電單車要有有效牌簿（車輛登記文件）及燕梳（保險）；加入成為單車或步行外賣員只需持有香港身份證。

實際收入︰

[取餐費（18.7元）+路程費（4.3元／公里）+交餐費（8.3元）] x 0.8* +基本獎金+路路賞獎金 *Uber Eats會扣除20%作平台信息費 基本獎金及路路賞獎金每日每區不同，將每日透過官方Telegram公布 另外，UberEats外賣員能收取全部小費。

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Deliveroo及Foodpanda均採取報更制，而UberEats外賣員可在UberEats服務時間內隨時開工，相對自由。

責任編輯︰陳啟昌