【抗疫措施】麥當勞大家樂暫停晚市堂食 盤點食肆抗疫新安排（附外賣優惠詳情）

▲ 【抗疫措施】麥當勞停晚市堂食 一文睇晒各大食肆最新安排

新冠肺炎疫情持續，為了減低社交接觸及病毒於社區擴散風險，不少食肆紛紛推出抗疫措施，如取消晚市堂食服務或暫停營業等，亦有連鎖食肆亦推出外賣優惠，助食客於抗疫期間亦可安心享用美食！

【延伸閱讀】7-11一連5日免費送出1萬份早餐（附參加網址）

麥當勞

由3月25日起至4月7日，麥當勞所有分店在晚上6時後不設堂食，只提供外賣及麥麥送服務。麥當勞宣布不接待正接受強制檢疫人士，但有關人士仍然可透過麥麥送訂餐。如外賣地址為確診或家居隔離人士的住所大廈名單內，外送員只會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

優惠：顧客於每晚6時至午夜12時使用麥麥送服務，一律免運費。

大家樂

大家樂宣布，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店由3月27日於晚上6時30分後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

大家樂快餐及一粥麵提前下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，大家樂快餐將陸續在全綫分店安裝透明分隔膠板。

優惠：

餐廳 部分優惠詳情 大家樂快餐 晚市外賣快餸（38元起、70元任選兩款小菜），更可優惠價15元加配2人優惠套餐（包括兩個白飯，兩個甜品及一份油菜），38元加配燒味拼盤或13元配燉湯

午市推出「特快外賣」及「外賣精選」，售價由35元起；3月31日至4月13日，以八達通付款，可享9折

4月1日至30日在foodpanda訂購外賣，可享9折優惠及免運費 一粥麵 特快外賣家常菜系列（76元任選2款及45元任選1款），可以優惠價9元加配靚湯一碗，或6元加配糖水或油菜一客

荷香狀元雞外賣優惠價38元 米線陣 滋味二人餐，只需128元（適用於外賣及堂食） Oliver’s Super Sandwiches 透過Deliveroo平台購買任何食品，免運費

會員於下午6時後外賣自取可享8折優惠

澳洲牛奶公司

為保障食客及員工安全，本港茶餐廳澳洲牛奶公司由3月26日起暫停營業22日，直至4月16日。

Samsan

為了減少病毒傳播，灣仔「Samsen泰麵」及上環「Samsen泰館」宣布，由3月25日起暫停營業，直至另行通知。

大班樓

大班樓宣布，由3月29日起暫停營業兩星期，並於4月12日重開；因為考慮到外賣食物未能保持質素，故停業期間不提供外賣服務。

責任編輯 ：曹佩鈞