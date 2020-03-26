  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 14:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【抗疫措施】麥當勞大家樂暫停晚市堂食 盤點食肆抗疫新安排（附外賣優惠詳情）

消費錦囊 14:16 2020/03/26

分享：

【抗疫措施】麥當勞停晚市堂食　一文睇晒各大食肆最新安排

新冠肺炎疫情持續，為了減低社交接觸及病毒於社區擴散風險，不少食肆紛紛推出抗疫措施，如取消晚市堂食服務或暫停營業等，亦有連鎖食肆亦推出外賣優惠，助食客於抗疫期間亦可安心享用美食！

【延伸閱讀】7-11一連5日免費送出1萬份早餐（附參加網址）

麥當勞

由3月25日起至4月7日，麥當勞所有分店在晚上6時後不設堂食，只提供外賣及麥麥送服務。麥當勞宣布不接待正接受強制檢疫人士，但有關人士仍然可透過麥麥送訂餐。如外賣地址為確診或家居隔離人士的住所大廈名單內，外送員只會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

優惠：顧客於每晚6時至午夜12時使用麥麥送服務，一律免運費。 

大家樂

大家樂宣布，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店由3月27日於晚上6時30分後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

大家樂快餐及一粥麵提前下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，大家樂快餐將陸續在全綫分店安裝透明分隔膠板。

優惠：

餐廳 部分優惠詳情
大家樂快餐
  • 晚市外賣快餸（38元起、70元任選兩款小菜），更可優惠價15元加配2人優惠套餐（包括兩個白飯，兩個甜品及一份油菜），38元加配燒味拼盤或13元配燉湯
  • 午市推出「特快外賣」及「外賣精選」，售價由35元起；3月31日至4月13日，以八達通付款，可享9折
  • 4月1日至30日在foodpanda訂購外賣，可享9折優惠及免運費
一粥麵
  • 特快外賣家常菜系列（76元任選2款及45元任選1款），可以優惠價9元加配靚湯一碗，或6元加配糖水或油菜一客
  • 荷香狀元雞外賣優惠價38元
米線陣
  • 滋味二人餐，只需128元（適用於外賣及堂食）
Oliver’s Super Sandwiches
  • 透過Deliveroo平台購買任何食品，免運費
  • 會員於下午6時後外賣自取可享8折優惠

澳洲牛奶公司

為保障食客及員工安全，本港茶餐廳澳洲牛奶公司由3月26日起暫停營業22日，直至4月16日。

Samsan

為了減少病毒傳播，灣仔「Samsen泰麵」及上環「Samsen泰館」宣布，由3月25日起暫停營業，直至另行通知。

大班樓

大班樓宣布，由3月29日起暫停營業兩星期，並於4月12日重開；因為考慮到外賣食物未能保持質素，故停業期間不提供外賣服務。

 

責任編輯 ：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【劣質口罩】口罩缺貨全城瘋搶！睇清邊啲係劣質口罩（有圖）
2020/02/04
【劣質口罩】口罩缺貨全城瘋搶！睇清邊啲係劣質口罩（有圖）
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
2020/02/06
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
7-11一連5日免費送出1萬份早餐（附參加網址）
今日
7-11一連5日免費送出1萬份早餐（附參加網址）

最新專欄文章 更多

【旅行社停業】兩間網上旅行社宣布停業　受影響點算？ 旅議會3個建議
2020/03/23
【旅行社停業】兩間網上旅行社宣布停業　受影響點算？ 旅議會3個建議
著數優惠 消費資訊 外賣 八達通 Deliveroo foodpanda 麥當勞 大家樂 茶記冰室

下一篇文章

【口罩返貨】尚芳保健下午2時預售口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩返貨】尚芳保健下午2時預售口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】尚芳保健下午2時預售口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】港產口罩尚芳口罩今午預售 24個獨立包裝口罩售96元
【口罩返貨】港產口罩尚芳口罩今午預售 24個獨立包裝口罩售96元
7-11一連5日免費送出1萬份早餐（附參加網址）
7-11一連5日免費送出1萬份早餐（附參加網址）
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口