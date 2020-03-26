【抗疫措施】麥當勞大家樂暫停晚市堂食 盤點食肆抗疫新安排（附外賣優惠詳情）

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新冠肺炎疫情持續，為了減低社交接觸及病毒於社區擴散風險，不少食肆紛紛推出抗疫措施，如取消晚市堂食服務或暫停營業等，亦有連鎖食肆亦推出外賣優惠，助食客於抗疫期間亦可安心享用美食！
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麥當勞
由3月25日起至4月7日，麥當勞所有分店在晚上6時後不設堂食，只提供外賣及麥麥送服務。麥當勞宣布不接待正接受強制檢疫人士，但有關人士仍然可透過麥麥送訂餐。如外賣地址為確診或家居隔離人士的住所大廈名單內，外送員只會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。
優惠：顧客於每晚6時至午夜12時使用麥麥送服務，一律免運費。
大家樂
大家樂宣布，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店由3月27日於晚上6時30分後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。
大家樂快餐及一粥麵提前下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，大家樂快餐將陸續在全綫分店安裝透明分隔膠板。
優惠：
|餐廳
|部分優惠詳情
|大家樂快餐
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|一粥麵
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|米線陣
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|Oliver’s Super Sandwiches
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澳洲牛奶公司
為保障食客及員工安全，本港茶餐廳澳洲牛奶公司由3月26日起暫停營業22日，直至4月16日。
Samsan
為了減少病毒傳播，灣仔「Samsen泰麵」及上環「Samsen泰館」宣布，由3月25日起暫停營業，直至另行通知。
大班樓
大班樓宣布，由3月29日起暫停營業兩星期，並於4月12日重開；因為考慮到外賣食物未能保持質素，故停業期間不提供外賣服務。
責任編輯 ：曹佩鈞
欄名 : 消費錦囊