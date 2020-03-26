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【口罩返貨】港產口罩尚芳口罩今午預售 24個獨立包裝口罩售96元

消費錦囊 10:26 2020/03/26

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【口罩返貨】港產口罩尚芳口罩今午預售 24個獨立包裝口罩售96元

新冠肺炎全球大流行，口罩供應持續緊張。尚芳保健在facebook宣布，尚芳成人口罩將於今日（26日）下午2時公布網址並進行預購，首輪10,000盒成人口罩將於4月6和4月14日分階段寄出，每盒口罩售價為96元，每人限購3盒。

【延伸閱讀】【武漢肺炎】何栢良醫生拍片教正確戴口罩 5大錯誤要避免

每盒尚芳成人抗菌口罩，共有24個獨立包裝的口罩。經測試後，口罩的BFE（細菌過濾率）達99%、PFE（粒子過濾率）達97%。此外，口罩添加尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94至99%細菌病毒（包括甲/乙型流感病毒）。是次預購將按照先到先得形式進行，並不能多次購買。登記一經確認，將不能更改任何登記資料。

每個電郵將包含一組獨立號碼，需保留該電郵直至完成整個購買流程。需要注意，在產品預購結束後，不可以取消或修改訂單，也無法因個人原因而提出要求產品交換/退款/退貨。此外，成功預訂後，謹記保留電子收據。在領取產品時，亦要出示相關電子收據及香港身分證以作識別。

市民可選擇使用順豐物流或自取服務，而順豐的運費一般約30至40元不等，並以到付形式收取。市民亦可選擇於D2Place自取（荔枝角D2 Place2期3樓303室），營業時間為中午12時至晚上8時。自取點不需收取運費，但每日自取設有人數限制。 而自取點的訂單，客人需於貨品到達自取點日期起計14天內領取，逾期的話尚芳保健將會自行處理有關貨品。

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 消費錦囊

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