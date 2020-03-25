【定期存款】人行明推6個月期央票 中小港銀加人幣定存息

▲ 業界指市傳人行或減存款息，若明天人行推的6個月期央票中標息率近兩厘已算吸引。

人民銀行在港推總額100億元（人民幣，下同）的半年期央行票據前夕，市場預計在抽資效應下，或扯升離岸拆息；適逢季結在即，存息亦跟加。而上商亦預告明天（26日）全線上調短中長息0.1厘。而綜覽市面21間銀行，半年定存息以交銀香港的2.53厘為「高息王」（見表），上商加至2.45厘亦高踞第2位，專家亦忠告追息族趁高息仍在，先鎖定特惠息。

不過，業界預計，全球鬥放水及量寬下，將推低拆息，人行今年首推6個月期的央票，中標息率可能創史上新低，或跌破兩厘大關。不過，這絕非反映市場反應差，只是外資認為在低息的大環境下，毋須鬥以超高息搶購人幣資產。

計及明天向機構大戶標售的半年期央票，乃人行在本港第4次標售此期限的固定息率工具；對上3次的中標息率皆屢創新高，如去年12月20日推出時，最高接納息為2.9厘，較去年9月26日的2.89厘為高，而首次面世的同期央票是去年6月26日，當時也是推100億，中標息率為2.82厘。

渣打料半年央票中標息率 或失守兩厘

渣打中國宏觀策略部主管劉潔預計，快將推出的百億央票的中標息率有可能失守兩厘大關，較歷次相同存期為低，主要反映聯儲局作無限量寬及最近已劈息1.5厘。此外，內地加碼放水兼鬆銀根救市，亦推低境內外的人幣拆息。

劉潔補充，雖然市面的半年定存息普遍超逾兩厘，央票的中標息率或較定存息低，且因全球不少債券陷負利率，人幣資產仍具息差優勢，遂料境外機構大戶毋須以超高息入標競投，百億票據亦能超額認購。

而財資市場公會的資料顯示，6個月離岸拆息今天報2.7345厘，遠較本月初的2.939厘低，一改去年季結臨近而拉升扯息。

在岸價兌美元持續失守七算心理大關，今天在亞洲收盤報7.1009。劉潔又說，人行快將面世的央票，主要是原有的快到期而再增發，相信絕非因人幣走弱而藉央票入市挾息，冀抽乾流動性。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，參考二手市場的央票債息回報，料半年期的債息率約2.3厘，稍低於定存息；而美元最近走強，或影響非美貨幣的吸引力。

今次是人行在疫市肆虐下推出央票，其反應亦備受關注。再者，市傳內地或快將自5年以來首次減存款利率，市場觀望人行進一步降準減息「放水」，冀緩減新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情全球蔓延對經濟造成衝擊。

路透社今天引述英國《金融時報》消息指，人民銀行正在與商業銀行討論，可能會在未來幾天宣布降低基準存款利率。

若消息屬實，這將是人民銀行自2015年末以來首次降低基準存款利率，此舉意在幫助提高銀行的盈利能力，並鼓勵銀行向企業和家庭提供更便宜的資金。若下調存款利率可能會伴隨人行進一步削減中期借貸便利（MLF）利率。

人行副行長劉國強在2月曾經表示，存款基準利率是中國利率體系的「壓艙石」，將長期保留，但未來將按照國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價水平等，適時適度調整。

而內地剛於上周一（16日）定向降準，釋放長期資金5,500億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪