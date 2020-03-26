【定期存款】虛銀開業至今 6港銀鬥加息迎戰

▲ 東亞亦追趕季結前的加息尾班車，當中138天短存累升0.81厘至直逼兩厘關。

港元定存息再爆加息搶客戰，兩日共有6間港銀追趕季結前的加息尾班車，鬥加不同存期的年息，包括東亞（00023）連續8天上調138天年息，累升0.86厘後，新息率至2.03厘。東亞於本周一（23日）才重推4個月及半年齊享2.3厘，這兩個存期為同期計的冠絕全城息率。專家料現市況短存續變主戰場，尤其是3個月或以下的較短期存款，因隨短線拆息急升而不斷提高。

而昨天另有5行已鬥加息，包括信銀國際大加1個月短存息0.7厘至2.5厘，建行亞洲則略升3個月及4個月年息0.05厘，分別報2.05厘及2.1厘。而交銀香港及集友亦頻密加息，至於南商亦於今天(5月26日)新推兩個月短存享2.3厘息，門檻為100萬元，適用於所有客戶的新資金；10萬元進場相同存期亦有兩厘。

與此同時，追息族再有好消息，因中資行集友連環加定存息，更於3天內兩度出擊，昨天上調38天短存0.48厘，新息率至2.08厘。集友剛於本周一才勁升此存期0.27厘。

上周一（16日）本來業界因應聯儲局減息1厘，爭相鬥劈港元定存息，當時集友38天的年息僅低至1.3厘；可是經最近的連番上調後，如今已累升0.78厘。倘以入場費10萬元計，避險族可穩袋217元利息。而在這短短10天內，採現金為王的保守人士，由原本只收息135元；現已驟增82元。

兩日內港銀鬥加存息 南商重推兩厘息

散戶切忌輕看不足一張「紅衫魚」的少少斬獲，畢竟參攷過去10天港股隨美股狂跌急升恍如過山車，經歷來回天堂與地獄，轉攻為守派若能藉被視為佛系投資的定存收息，為辛苦錢保本兼增值已算不錯。

集友的特惠息屬快閃性質，至下周二（31日）就屆滿。該行又新推98天享2.23厘，起存額亦是10萬元。至於較長期的選擇分別為188天（約6.26個月）享1.95厘，以及368天有1.85厘；而長息優惠的起存額要求較多，皆為100萬元。

上商：虛擬銀行開業 市場競爭更激烈

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉認為，虛擬銀行全面開業後，預料銀行的競爭更激烈。然而，站在消費者角度來說，虛銀可提供更多選擇。況且香港作為國際金融中心，多元化的銀行服務，可進一步穩固及提升其國際地位。

惟陳志偉強調，上商一向會因應不同因素，如客戶關係等，提供具競爭力的存息。

此外，港元拆息今天走勢參差，結束過去3天日全線走高；當中1個月拆息更10連漲，今天突破兩厘；交銀香港連續8天加港元定期存款息率，更把新息率重上兩厘大關。當中最高息是3個月年期，更累升0.52厘，最新息率至2.02厘；其特惠息要求100萬元進場。不過，交銀香港雖頻密加息，但以3個月存期計，仍不及工銀亞洲的4.2厘；至於本周二（24日）正式開業的眾安銀行（ZA Bank），更向特選客戶新推4.5厘，頓變同期的「高息王」。

港元拆息10連揚 僅招商永隆逆市減息

在一片加息潮中，反觀另有中資行無懼虛擬銀行突襲，昨天掉頭減息，招商永隆調低3個月短存息0.1厘至2.2厘。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為全球市況暫喘穩，本港同業拆息穩定，港滙仍偏強。美國剛通過兩萬億美元的財政政策，復添聯儲局的無限量寬，刺激美股作報復式反彈，道指亦重上兩萬點心理大關。

專家普遍預計，季結前港元存息隨拆息高企而暫易加難減，港元定期存款再爆搶客戰，戰況為今年最激烈。經歷本周的吸存戰，目前一年存息以招商永隆及富邦的兩厘、齊問鼎長息榜之首；半年期以東亞的2.3厘領先；集友續為高息王，其7天短存息享10厘暫未受挑戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪