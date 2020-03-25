【投資新加坡】中原料新加坡全年樓價升5% 豪宅更可升10%

環球樓市受到新冠肺炎影響，但新加坡有發展商於疫情期間開盤，表現不俗，反映市場仍有承接力。中原地產新加坡總經理許大衛預料，新加坡樓價今年全年升5%，豪宅樓價更可達10%。

許大衛指出，新加坡同樣受到疫情影響，有發展商在疫情期間開盤，銷售量達7成，表現不俗，反映市場仍有承接力。3月會有最少3個新盤開售，全年則有約40個，提供約1.4萬伙。

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料今年樓價上升約5%

根據新加坡市區重建局公布數據，新加坡2019全年成交宗數19,150宗，較2018年22,139宗減少14%，全年樓價升2.7%，較2018年升7.9%大幅回落。許大衛解釋，2018年第3季政府「加辣」，打擊市場氣氛，樓價在去年第2季才開始谷底回升。海外資金持續流入新加坡，他對今年樓市感到樂觀，預料今年全年一手成交量維持在1萬至1.3萬宗，樓價則上升約5%，特別看好豪宅市場，料樓價會上升10%。

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港人欲投資新加坡樓避險

許大衛表示，香港人避險意欲增加，過去1年該行客人查詢新加坡物業的數字上升超過1倍。他建議投資者可以留意第1區、第9區及第10區住宅。上述3區商業活動較為頻密，基本上收樓後1至2個月已經可以將單位租出，租金回報率約2.5至3厘。但是區內住宅供應不多，呎價由2,500新加坡元﹙折合約14,000港元﹚ 起。而鄰近金融區及烏節路的第3區，呎價由2,000新加坡元﹙折合約11,100港元﹚ 起，入場門檻較低，投資者都可以留意。

記者：徐愷婷