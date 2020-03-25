【Bill Gates】Bill Gates肺炎教訓「公開信」證實為謠傳！關注Bill Gates 不如學習其成功法則

網上流傳一篇聲稱是微軟（Microsoft ，美︰MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的「公開信」提「新冠肺炎」疫情的教訓，原來是假新聞一則，令Bill Gates再次登上熱門搜尋榜。若要關注Bill Gates，不過學習其成功法則，更能自我增值。

怎樣可以增加自己的「籌碼」快人一步達成夢想？CNBC就總結了微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）阿里巴巴創辦人馬雲等成功人士，曾分享過的成功法則，看看你會否在從中得到啟發。

1.蓋茨：與對的人在一起

蓋茨表示，自他31歲成為億萬富翁以來，他找到了控制「自我」（ego）的方法。他時刻提醒自己要保持謙虛，即使身為全球首富，但在晚飯後洗碗及在早上開車送孩子上學等瑣碎事他仍會做。

此外，蓋茨平常也會與那些能讓他保持自己心境平穩的人在一起，例如是他妻子梅琳達及好友巴菲特等。他曾表示「如果我看起來驕傲自大時，他們就會助我一把，減一減我的銳氣」。

2. 巴菲特：投資自己

「股神」巴菲特在去年接受訪問時提到，「最好的投資是投資在自己身上」。他建議，應先由提升個人的書寫及溝通能力着手，認為人必須能夠提出自己的想法，這樣更能讓個人價值提升至少50%。

他認為成功的第二個秘訣，就是在年輕的時候就開始鍛鍊自己的身體及思想。他提到，人只擁有一個頭腦及身體，不能等到50歲時才開始照顧它們。他指出「如果你投資自己，就沒人能把它從你手中奪走」 。

巴菲特認為，人的成功是取決於年老時的狀態。「當你已到65歲或70歲時，身邊陪伴的是你所在乎並真正愛你的人，那麼你就成功了。」

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3. 貝索斯（Jeff Bezos）：開放思維

亞馬遜創辦人貝索斯於1994年在西雅圖的車庫裡出售書籍開始，逐漸發展成現今的亞馬遜。如今，他的身家已超過1,110億美元。一路走來，他認為要成功，保持開放並願意改變主意是最為重要的。

貝索斯指，現實中的人生贏家，都在努力地認清自己所持的信念或偏見，並積極尋找與自己的想法不一致的證據。他指出，只要有了這種思維模式，就能讓你自己以至你的企業更靈活、更具創造力，成績甚至可以更上一層樓。

4. 馬雲：只要努力，任何人都能成功

馬雲於1999年在杭州公寓內創辦了阿里巴巴，如今已成為中國科網巨企。作為百手興家的人，他堅信只要努力，任何人都能成功。他曾分享成功的三大要素：創新、不要輕易放棄，以及善用自己擁有的技能。

他指出，要成功就必須提出別人未曾想過的事，「如果每人都想到，那就沒有機會。」馬雲曾經10次申請入讀哈佛大學，但都遭到拒絕。他以過來人的身份說明，不要因失敗而輕易放棄。「當然，每人被拒絕都會不開心。你可以睡一覺，起床，然後重新來過。」。

最後，他認為人應該善用自己所擁有的技能。以他為例，他成立阿里巴巴時，他對科技、市場營銷及創辦公司的法律知識都一無所知。但他擅長於客戶服務的工作，亦令他更清楚「人」是怎樣的一回事。他表示：只要你肯花時間在客戶身上，能夠滿足他們時，你就成功了。

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5. 奧花雲費（Oprah Winfrey）：成功是過程

美國名嘴奧花雲費在一次學院畢業禮時致辭時提到，成功並非一朝一夕就能實現。她認為，成功是一個過程，當中包括挫折和失敗。

她指，當你將成功定義為實現目標、達成理想，並為世界創造美好，那當然是一件好事。但是，她認為如果當你的自尊是建基於這種傳統的成功定義，就會注定不開心，因你無法掌控這種成功。她提醒，儘管世上有各種難以控制的事，但你仍可以由做好人生每一個決定開始。

責任編輯：李瑩