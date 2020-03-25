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【定期存款】集友頻加港元短存息 3個月期突破兩厘關

收息攻略 18:09 2020/03/25

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集友剛於本周一已全線加港元定存息，今天再勁加38天年息0.48厘至2.08厘。

追息族又有好消息，再有中資行連環加港元定存息，於3天內兩度出擊，而策動攻勢是集友銀行，今天（3月25日）上調38天短存0.48厘，新息率至2.08厘，該行剛於本周一（23日）才勁升此存期0.27厘。若再以上周一（16日）這短存的年息僅低至1.3厘，經連番上調後已累升0.78厘。倘以入場費10萬元計，避險族可穩袋217元；這短短10天內，採現金為王的保守人士，由原本只收息135元，現已驟增82元。

存戶切忌看輕少少斬獲，畢竟過去10天港股隨美股走勢恍如過山車，經歷來回天堂與地獄，轉攻為守派若能藉幾近零風險的定存收息，為辛苦錢保本兼增值已算不錯。

集友的特惠息屬快閃性質，至下周二（31日）就屆滿。該行又新推98天享2.23厘，起存額亦是10萬元。至於較長期的選擇分別為188天（約6.27個月）享1.95厘，以及368天有1.85厘；而長息優惠的起存額要求較多，皆為100萬元。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉認為，虛擬銀行全面開業後，預料銀行的競爭更激烈。然而，站在消費者的角度來說，虛銀可提供更多選擇；況且香港作為國際金融中心，多樣化的銀行服務，可進一步穩固及提升其國際地位。

陳志偉強調，上商一向會因應不同因素，如客戶關係等，提供具競爭力的存息。

此外，1個月港元拆息9連升，今天直逼兩厘；中資行交銀香港連續8天加港元定期存款息率，更把新息率重上兩厘大關。當中最高息是3個月年期，累升0.52厘，最新息率至2.02厘；其特惠息要求100萬元進場。

不過，交銀香港雖頻密加息，但以3個月存期計，仍不及工銀亞洲的4.2厘；至於昨天（24日）正式開業的眾安銀行（ZA Bank），更向特選客戶新推4.5厘，頓變同期的「高息王」。

反觀，亦有中資行無懼虛擬銀行突襲，今天掉頭減息，招商永隆下調3個月短存0.1厘、至2.2厘

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，全球市況暫喘穩，本港同業拆息穩定，港匯仍偏強。美國總統特朗普推兩萬億美元的財政政策，復添聯儲局的無限量寬，刺激美股報復式反彈2,100點，道指亦重上兩萬點心理大關。

而專家普遍預計，季結前港元存息隨拆息高企而暫易加難減，令港元定期存款再爆搶客戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

港元定期存款 集友銀行 虛擬銀行 眾安銀行 定期存款

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