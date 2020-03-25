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【活期存款】ZA Bank活期存息1厘好着數？轉用傳統銀行出糧戶口也能享高息

收息攻略 17:46 2020/03/25

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【活期存款】ZA BANK活期存息1厘好着數？轉用銀行出糧戶口也能享高息 -

香港首家虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）昨日（25日）開業啦！眾安銀行推出旗艦活期存款產品「ZA 活期Go」打響頭炮，活期存款年利率1厘。眾安銀行的「ZA 活期Go」提供活期息率1厘，能否吸引你使用虛擬銀行服務？如想於傳統銀行享較佳的存款利率亦有辦法。

【延伸閱讀】【定期存款】銀行加港元定存息迎戰眾安 「高息王」4.2厘（附存息表）

眾安活期息1厘吸客 傳統銀行又如何？

與眾安銀行的「ZA 活期Go」比較，本港各銀行的活期存款息率較低，部分更設有存款要求，以恒生及滙豐銀行為例，戶口結餘為4,999元或以下，其年利率為零；其他銀行活期存息大多為0.001％。即使於中銀香港戶口結餘達100萬元，其活期息亦僅0.002%。

【延伸閱讀】【港元定期存款】ZA Bank正式開業 大削存息 高息定存市場有更好選擇？

轉用特定戶口 享額外存款年利率

傳統銀行所提供的活期存款息率普遍較低，眾安銀行的「ZA 活期Go」提供年利率1厘，適用於活期賬戶內50萬元或以下之存款相對較吸引。不過，要在傳統銀行享更高的活期存款年利率，亦可選擇轉用銀行的出糧戶口，部分提供享額外存款年利率的優惠予客戶選擇。

以恒生銀行為例，由即日起至3月31日，轉用恒生出糧戶口，合資格客戶在出糧期內首2個月在出糧戶口的首10萬元存款，可享2%額外港元儲蓄存款年利率。花旗銀行更提供「月月增息」的出糧戶口，在連續12個月的存款期內，其存戶的年利率隨每日平均戶口結餘增長而逐月遞增，年利率每月遞增0.08%，由0.12%遞增至1.00% ，最低戶口結餘增長要求為8,000元。


責任編輯：李瑩

欄名 : 收息攻略

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