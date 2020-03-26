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【疫市理財】經濟衰退 不幸被裁員？3招制定生活開支預算

職場 13:29 2020/03/26

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【疫市理財】經濟衰退 不幸被裁員？3招制定生活開支預算

新冠肺炎疫情全球大流行，環球經濟大受影響。不少企業生意受打擊，員工被迫放無薪假，甚至失業。如果不幸被解僱，需要動用積蓄過活，應如何為生活開支做好預算？CNBC就採訪了美國財務顧問，得出下列建議。如果你面對同樣問題，或可參考相關方法。

【延伸閱讀】【經濟衰退】有經濟困難可申請延期還學貸？即睇申請要求及教學

1. 削減所有不必要的開支

如果你的現金儲備不足，就要仔細研究個人的開支情況。你可以先列出現時的開支項目，並圈出某些「想要」的項目，而非「需要」的項目，如訂閱費用、外賣、衣服或電子產品等。暫停所有定期訂閱服務，並減少網上購物。

在削減不必要的開支後，應該把大部分的預算放在必要支出上。美國認可財務策劃師兼Napa Valley財富管理公司CIO的Kelly Crane建議可再次檢視清單上的項目，尋找那些項目可以削減的開支，如無限上網的電話月費計劃、收費電視服務及速遞服務等。

削減這些支出並不一定是永久的，只是為了在短時間內增加流動資金。削減所有不必要的開支後，就是最低生活支出，當中應該包括房租、物業貸款、食物費用、保險費及水電煤等費用。

2. 將各個開支項目排優先次序

如果你沒有積蓄或很快需要用到應急錢，就需要把各個開支項目排優先次序。例如，食物及住屋就是最優先項目。Betterment的理財顧問Andrew Westlin就提議當地人，如果擔心而無法繳付物業貸款，可與借款人商討，因為法例規定借款人需為物業持有人提供彈性處理。

香港的情況又如何呢？多間銀行亦因應疫情推出多項紓緩措施，包括物業按揭貸款「還息不還本」政策，主要銀行都有推出類似安排，包括渣打、滙豐、花旗、中銀香港、恒生、東亞等，不過，部分銀行的「還息不還本」設有指定條款，以大新銀行為例，從事零售、飲食、物流、旅遊及酒店、娛樂及醫護行業的個人客戶，可申請為期6個月暫緩償還本金，只需繳付利息，其後可再申請延長計劃多6個月。因此，供樓人士若有需要可以向相關銀行查詢。

3. 盡量減低信用卡利息開支

信用卡逾期繳費是不少消費者的陋習，每月只還信用卡最低還款額（Min Pay），甚至不繳款，絕對是會增加信用卡借貸成本，更會對個人信貸評級造成負面影響。

Westlin建議美國的信用卡持有人若真的面臨未能還款的情況，應主動聯絡發卡機構商討，甚至安排類似結餘轉戶，以減低利息開支。如果信用卡欠款金額較大，無法一時三刻還清，其實就算港人也可以考慮結餘轉戶，省卻部分開支。

香港的銀行除在物業貸款作出紓緩安排，消費信貸方面原來亦有措施協助市民解燃眉之急，推出豁免信用卡逾期手續費的服務，當中包括工銀亞洲、渣打、花旗、東亞、建行亞洲等。不過，以渣打為例，豁免客戶信用卡逾期手續費適用於3月至5月期間，因此，其實盡快在寬限期內還清欠款方為上策。

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 疫市理財

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