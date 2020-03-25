  • 25°C
香港時間 : 2020325日 (三) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港元定期存款】ZA Bank正式開業 大削存息 高息定存市場有更好選擇？

收息攻略 16:02 2020/03/25

分享：

虛擬銀行眾安銀行（ZA bank）昨日正式開業，向特選客戶推3個月港元定期存款年息4.5厘，但若非獲邀的特選客戶，提供的港元定存息均較去年12月底前削減，3個月存期驟削0.5厘至1.5厘，半年存期調低0.4厘至1.2厘，一年存期則削0.45厘至1.15厘。比較同樣可透過手機開戶、開立港元定期存款的銀行，眾安的定存計劃是否仍吸引呢？

虛擬銀行定存真係「高息」？

據ZA Bank官網資料，其1個月港元定存年利率為0.85厘，而3、6、12個月存款期分別是1.5厘、1.2厘及1.15厘，不論存款額多少皆可獲劃一年利率。ZA Bank表示，定存入場費低至1元，提供市場上低門檻的入場選擇。

部分傳統銀行除了推出電子開戶外，亦以高息定存作賣點。招商永隆銀行「一點通」正為新客戶提供1個月港元定存2.3厘年利率優惠；工銀亞洲「e開戶」提供港元3個月定存最高4.2厘年利率優惠。比較之下，ZA Bank的定存年利率亦未必及得上部分傳統銀行。

事實上，各大小傳統銀行亦不乏2厘或以上的港元定存的選擇，詳細可按此瀏覽各銀行的港元定存利率。當然，部分銀行設有特定開設定存戶口要求，例如只限新兌換資金或指定理財戶口客戶等，才能享指定年利率，存戶亦要注意這些限制。

除了以高息定存作招徠外，有傳統銀行一同推出其他服務優惠，例如招商永隆銀行「一點通」，亦提供3個月買賣證劵零佣金、後續佣金低至0.15%及基金認購費用低至1%等服務優惠。

驟眼看，ZA Bank的定存年利率亦未算特別吸引，低入場門檻暫時是唯一優勢。

部分銀行的電子開戶服務及優惠
招商永隆銀行「一點通」 透過「招商永隆銀行一點通」手機App開戶，可享港元1個月定存2.3厘年利率優惠；起存額1萬元
工銀亞洲「e開戶」 透過旗下手機銀行App開戶，可享港元3個月定存最高4.2厘年利率優惠；起存額1千元
信銀國際「inMotion動感銀行」 透過「inMotion動感銀行」手機APP開戶，可享港元3個月定存最高3.8厘年利率優惠；起存額1萬元
大新銀行「e直通」 透過「e直通遙距申請」開立VIP i-Account綜合理財戶口，可享港元3個月定存3厘年利率優惠；起存額30萬元
眾安銀行（ZA bank） 3個月定存1.5厘年利率；起存額1元

【虛擬銀行】8間虛擬銀行背景你知道多少？

責任編輯：陳啟昌

欄名 : 存款收息

相關文章

【稅貸優惠】虛擬銀行眾安 稅貸息最低1.63厘（附所有銀行稅貸一覽）
2020/03/24
【稅貸優惠】虛擬銀行眾安 稅貸息最低1.63厘（附所有銀行稅貸一覽）
【定期存款】銀行加港元定存息迎戰眾安 「高息王」4.2厘（附存息表）
今日
【定期存款】銀行加港元定存息迎戰眾安 「高息王」4.2厘（附存息表）

最新專欄文章 更多

【定期存款】虛擬銀行眾安開業挑戰 交銀南商加港元定存息還擊
2020/03/24
【定期存款】虛擬銀行眾安開業挑戰 交銀南商加港元定存息還擊
收息產品 虛擬銀行 港元 工銀亞洲 招商永隆 眾安銀行 信銀國際 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【定期存款】迎戰虛擬銀行 交銀香港連續8天加港元存息

下一篇文章

【投資債券】低入場費投資債券　2,000美元買到蘋果公司債券？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】銀行加港元定存息迎戰眾安 「高息王」4.2厘（附存息表）
【定期存款】銀行加港元定存息迎戰眾安 「高息王」4.2厘（附存息表）
【人民幣定存】人民幣定存息最高15厘 專家力薦為避險高息之選
【人民幣定存】人民幣定存息最高15厘 專家力薦為避險高息之選
【澳元定存】澳元定期存款息最高11厘 追息族留意大行劈息潮
【澳元定存】澳元定期存款息最高11厘 追息族留意大行劈息潮
【定期存款】東亞搶港元定存 半年存息2.3厘變高息王
【定期存款】東亞搶港元定存 半年存息2.3厘變高息王
【定期存款】集友爭吸港元定存 128天存期快閃加至2厘高息
【定期存款】集友爭吸港元定存 128天存期快閃加至2厘高息
【人民幣定期存款】低息環境人民幣定存有優勢 存半年穩賺$2,560息
【人民幣定期存款】低息環境人民幣定存有優勢 存半年穩賺$2,560息