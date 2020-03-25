【港元定期存款】ZA Bank正式開業 大削存息 高息定存市場有更好選擇？

虛擬銀行眾安銀行（ZA bank）昨日正式開業，向特選客戶推3個月港元定期存款年息4.5厘，但若非獲邀的特選客戶，提供的港元定存息均較去年12月底前削減，3個月存期驟削0.5厘至1.5厘，半年存期調低0.4厘至1.2厘，一年存期則削0.45厘至1.15厘。比較同樣可透過手機開戶、開立港元定期存款的銀行，眾安的定存計劃是否仍吸引呢？

虛擬銀行定存真係「高息」？

據ZA Bank官網資料，其1個月港元定存年利率為0.85厘，而3、6、12個月存款期分別是1.5厘、1.2厘及1.15厘，不論存款額多少皆可獲劃一年利率。ZA Bank表示，定存入場費低至1元，提供市場上低門檻的入場選擇。

部分傳統銀行除了推出電子開戶外，亦以高息定存作賣點。招商永隆銀行「一點通」正為新客戶提供1個月港元定存2.3厘年利率優惠；工銀亞洲「e開戶」提供港元3個月定存最高4.2厘年利率優惠。比較之下，ZA Bank的定存年利率亦未必及得上部分傳統銀行。

事實上，各大小傳統銀行亦不乏2厘或以上的港元定存的選擇，詳細可按此瀏覽各銀行的港元定存利率。當然，部分銀行設有特定開設定存戶口要求，例如只限新兌換資金或指定理財戶口客戶等，才能享指定年利率，存戶亦要注意這些限制。

除了以高息定存作招徠外，有傳統銀行一同推出其他服務優惠，例如招商永隆銀行「一點通」，亦提供3個月買賣證劵零佣金、後續佣金低至0.15%及基金認購費用低至1%等服務優惠。

驟眼看，ZA Bank的定存年利率亦未算特別吸引，低入場門檻暫時是唯一優勢。

部分銀行的電子開戶服務及優惠 招商永隆銀行「一點通」 透過「招商永隆銀行一點通」手機App開戶，可享港元1個月定存2.3厘年利率優惠；起存額1萬元 工銀亞洲「e開戶」 透過旗下手機銀行App開戶，可享港元3個月定存最高4.2厘年利率優惠；起存額1千元 信銀國際「inMotion動感銀行」 透過「inMotion動感銀行」手機APP開戶，可享港元3個月定存最高3.8厘年利率優惠；起存額1萬元 大新銀行「e直通」 透過「e直通遙距申請」開立VIP i-Account綜合理財戶口，可享港元3個月定存3厘年利率優惠；起存額30萬元 眾安銀行（ZA bank） 3個月定存1.5厘年利率；起存額1元

【虛擬銀行】8間虛擬銀行背景你知道多少？

責任編輯：陳啟昌