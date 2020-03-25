▲ 【投資債券】低入場費投資債券 2,000美元買到蘋果公司債券？

債券一向被視為避險工具，現時環球市況波動，或有投資者考慮投資債券。聯儲局早前更宣布將會購買投資級別企業債，如果投資者有興趣買入債券的話，又有甚麼方法認購債券？債券的入場費又是多少？

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滙豐目前提供不同貨幣債券及不同發行機構發出債券，惟選擇較少，滙豐網站僅載有53隻的債券。就其網站所見，債券的最低投資金額由100美元（約776港元）至250,000美元（約194萬港元）不等。以Google母公司Alphabet於2024年到期的債券，以及由蘋果公司（Apple Inc.）發行的不同年期債券，入場費均為2,000美元（約1.6萬港元）。

花旗銀行同樣提供不同期限和貨幣選擇的債券，投資者可選擇的債券超過500隻，惟入場門檻較高，最低投資金額為70,000美元（約54萬港元）或等值，豁免託管服務費。以2026年到期的Alphabet債券為例，最低投資金額則為70,000美元（約54萬港元）。

除了可透過銀行認購債券外，投資平台Fundsupermart（FSM）亦有提供買賣債券服務。有超過200隻債券可供投資者選擇，包括高收益企業債券、半主權債券、投資級別企業債券及主權債券。FSM大部分債券最低投資額為200,000美元（約155萬港元）。此外，FSM設有債券快綫，投資者可以最低100,000美元（約78萬港元）認購部分熱門債券，而專業投資者（不少於800萬港元或等值資產）則可以低至5,000美元（約3.9萬港元）認購。

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由於債券交易金額較大，投資者選擇投資帳戶時，應詳細了解銀行或券商的交易費用，以減低投資成本。不同銀行或券商可供買賣的債券不一，投資者開戶前，應先了解銀行或券商有否合自己心水債券供買賣，並評估該些債券的投資風險及回報。而本港可投資的債券大多以外幣為主，在投資前，亦要考慮外滙波動的影響，以免出現賺息蝕滙的情況。

責任編輯 ：曹佩鈞