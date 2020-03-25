全球幸福指數2020揭盅 芬蘭最幸福 港排78位

▲ 全球幸福指數排名 港排78位 台居第25為亞洲之首 -

香港預期壽命及人均GDP在全球名列前茅，但你今天感到幸福嗎？聯合國公布2020年全球幸福報告，調查153個國家或地區的幸福程度，芬蘭連續3年獲評為全球最快樂；香港較去年下跌兩位，排第78；港人熱門移民目的地之一的台灣排第25位，為亞洲之冠；新加坡排第31名，中國內地則排94位。

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北歐國家 幸福指數較高

聯合國在2017年至2019年間訪問了全球153國家或地區的民眾，讓他們評價自己的幸福程度，再根據相關國家2017至2019年人均收入總值、社會支援、預期壽命、自由度及貪污狀况，衡量各國家或地區的排名，發表2020年新一份「全球幸福報告」。

根據報名排名，前5位大多為北歐國家，依次為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島及挪威，以10分為滿分，人民最幸福的芬蘭得分為7.809分，報告指該國人民享有高度自由，生活質素、安全、公共服務和福利良好，不平等和貧困率均為經合組織成員國中最低。

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港預期壽命、人均GDP標青

香港在預期壽命、人均GDP表現突出，分別排第2和第8位，但在預期未來生活評估、社會支援與自由選擇度評分偏低，整體幸福指數以5.510分，排第78位，較去年下跌兩位。台灣各方面以6.455分排第25位，為亞洲之冠；新加坡於人均GDP排名第2，綜合6.377分排第31名，南韓排61，日本緊隨其後排第62，中國內地則排94位。至於其他港人熱門移民國家，新西蘭排第8，澳洲排第12，英國排第13，美國第18。

而位列榜尾，幸福指數較低的國家或地區則分別為阿富汗、南蘇丹及津巴布韋，主要是因飽受動亂和貧窮困擾。

責任編輯：李瑩