  • 25°C
香港時間 : 2020325日 (三) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

全球幸福指數2020揭盅 芬蘭最幸福 港排78位

其他地區 15:44 2020/03/25

分享：

全球幸福指數排名 港排78位 台居第25為亞洲之首 -

香港預期壽命及人均GDP在全球名列前茅，但你今天感到幸福嗎？聯合國公布2020年全球幸福報告，調查153個國家或地區的幸福程度，芬蘭連續3年獲評為全球最快樂；香港較去年下跌兩位，排第78；港人熱門移民目的地之一的台灣排第25位，為亞洲之冠；新加坡排第31名，中國內地則排94位。

【延伸閱讀】香港新加坡蟬聯全球生活成本最高城市 與日本呢個城市並列

北歐國家 幸福指數較高

聯合國在2017年至2019年間訪問了全球153國家或地區的民眾，讓他們評價自己的幸福程度，再根據相關國家2017至2019年人均收入總值、社會支援、預期壽命、自由度及貪污狀况，衡量各國家或地區的排名，發表2020年新一份「全球幸福報告」。

根據報名排名，前5位大多為北歐國家，依次為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島及挪威，以10分為滿分，人民最幸福的芬蘭得分為7.809分，報告指該國人民享有高度自由，生活質素、安全、公共服務和福利良好，不平等和貧困率均為經合組織成員國中最低。

【延伸閱讀】【移民澳紐‧澳洲】位列全球最宜居城市 墨爾本宜求學 悉尼宜工作

港預期壽命、人均GDP標青

香港在預期壽命、人均GDP表現突出，分別排第2和第8位，但在預期未來生活評估、社會支援與自由選擇度評分偏低，整體幸福指數以5.510分，排第78位，較去年下跌兩位。台灣各方面以6.455分排第25位，為亞洲之冠；新加坡於人均GDP排名第2，綜合6.377分排第31名，南韓排61，日本緊隨其後排第62，中國內地則排94位。至於其他港人熱門移民國家，新西蘭排第8，澳洲排第12，英國排第13，美國第18。

而位列榜尾，幸福指數較低的國家或地區則分別為阿富汗、南蘇丹及津巴布韋，主要是因飽受動亂和貧窮困擾。

責任編輯：李瑩

欄名 : 環球視窗

相關文章

【投資英國】買英國樓良機 曼市入場費低至200萬
2020/03/13
【投資英國】買英國樓良機 曼市入場費低至200萬
美國駐香港總領事館︰明日起 暫停移民及非移民簽證服務
2020/03/18
美國駐香港總領事館︰明日起 暫停移民及非移民簽證服務
【英鎊急跌】英鎊兌港元跌穿9算 投資移民英國慳近130萬
2020/03/19
【英鎊急跌】英鎊兌港元跌穿9算 投資移民英國慳近130萬
【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元
2020/03/23
【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元

最新專欄文章 更多

【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？
2020/03/09
【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？
【港人移民】去年2.9萬人移出香港 第3季因移民提走近14億元強積金
2020/03/02
【港人移民】去年2.9萬人移出香港 第3季因移民提走近14億元強積金
【全球護照排名】日本護照191國免簽成「地上最強」 特區護照跌至第20
2020/01/09
【全球護照排名】日本護照191國免簽成「地上最強」 特區護照跌至第20
【移居海外】港人移民個案增 部分人賣樓套現劈價出貨
2020/01/07
【移居海外】港人移民個案增 部分人賣樓套現劈價出貨
移民 冰島 芬蘭 丹麥 挪威 瑞士 新加坡 台灣 澳洲 香港

下一篇文章

【移民德國】德國重工業聞名於世　全靠「工匠精神」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元
【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法
【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移民加拿大】愛德華王子島移民計劃　1年即可申永居？
【移民德國】德國重工業聞名於世　全靠「工匠精神」？
【移民德國】德國重工業聞名於世　全靠「工匠精神」？
【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」