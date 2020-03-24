環球低息買高息企業債係好選擇？ 滙豐企債息率逾15厘！內房更吸引

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環球股票市場動盪，本港股市急挫，散戶喜愛的收息股都難逃一劫。市場預計美國聯邦基金利率恐變零，在一片低息環境下，買企業債收息會不會是一個選擇呢？翻查資料，滙豐企債息率逾15厘！內房之中恆大企債息率更高達31厘。
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根據瑞銀（UBS）資料，恆大 （03333） 標準普爾「B」級別債券，收益率高達30.92厘。該債券到期日為2021年6月28，賣出價（Offer Price）現為75.68美元，分別較2月21 日及3月16日（上周一）下跌22.86美元及11.89美元。
至於另一內房寶龍地產，標準普爾「B」級別債券，賣出價為91.69美元，收益率也有20.77厘，到期日為2021年1月14日。
滙豐永續債 息率高達15.77厘
除內房外，傳統銀行如滙豐的債息也不俗。由匯豐控股（00005）發行的穆迪（Moody's）「Baa3」級別永續債券，其最低收益率（Yield to worst）及通知收益率（Yield to Call），分別高達7.31厘及15.77厘。。
該債券賣出價(Offer Price)為90.67美元，分別較2月21 日及3月16日（上周一）下跌14.68美元及5.03美元，累積跌幅分別達14%及5%。
|債券
|債券評級
|價格
|年度票面息率（%）
|到期收益率（％）
|恆大2021年6月28日到期債券(美元)
|標準普爾B/惠譽B
|75.68
|6.25
|30.92
|寶龍地產 2021年1月14日到期債券(美元)
|標準普爾B
|91.69
|9.13
|20.77
|建業地產2021年3月5日到期債券(美元)
|惠譽BB-
|88.35
|6.5
|20.64
|富力地產2021年4月25日到期債券(美元)
|惠譽BB-
|91.21
|7
|16.12
|時代中國2021年6月4日到期債券(美元)
|惠譽BB-
|91.31
|7.85
|16.1
|滙豐控股2021年1月6日到期債券(美元)
|穆迪Baa3
|90.67
|6.875
|7.31
*資料來源︰UBS瑞銀
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責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 基金學堂