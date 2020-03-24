環球低息買高息企業債係好選擇？ 滙豐企債息率逾15厘！內房更吸引

環球股票市場動盪，本港股市急挫，散戶喜愛的收息股都難逃一劫。市場預計美國聯邦基金利率恐變零，在一片低息環境下，買企業債收息會不會是一個選擇呢？翻查資料，滙豐企債息率逾15厘！內房之中恆大企債息率更高達31厘。

【【賺息又賺價】趁債券價格波動低吸高質企業債 專家推薦3大類別企業債可吼】

根據瑞銀（UBS）資料，恆大 （03333） 標準普爾「B」級別債券，收益率高達30.92厘。該債券到期日為2021年6月28，賣出價（Offer Price）現為75.68美元，分別較2月21 日及3月16日（上周一）下跌22.86美元及11.89美元。

至於另一內房寶龍地產，標準普爾「B」級別債券，賣出價為91.69美元，收益率也有20.77厘，到期日為2021年1月14日。

滙豐永續債 息率高達15.77厘

除內房外，傳統銀行如滙豐的債息也不俗。由匯豐控股（00005）發行的穆迪（Moody's）「Baa3」級別永續債券，其最低收益率（Yield to worst）及通知收益率（Yield to Call），分別高達7.31厘及15.77厘。。

該債券賣出價(Offer Price)為90.67美元，分別較2月21 日及3月16日（上周一）下跌14.68美元及5.03美元，累積跌幅分別達14%及5%。

債券 債券評級 價格 年度票面息率（%） 到期收益率（％） 恆大2021年6月28日到期債券(美元) 標準普爾B/惠譽B 75.68 6.25 30.92 寶龍地產 2021年1月14日到期債券(美元) 標準普爾B 91.69 9.13 20.77 建業地產2021年3月5日到期債券(美元) 惠譽BB- 88.35 6.5 20.64 富力地產2021年4月25日到期債券(美元) 惠譽BB- 91.21 7 16.12 時代中國2021年6月4日到期債券(美元) 惠譽BB- 91.31 7.85 16.1 滙豐控股2021年1月6日到期債券(美元) 穆迪Baa3 90.67 6.875 7.31

*資料來源︰UBS瑞銀

高息企業債是吸引，但當中有不少高息陷阱，投資者購買前宜考慮清楚，以下文章可以幫到你︰

【賺息又賺價】趁債券價格波動低吸高質企業債 專家推薦3大類別企業債可吼

責任編輯︰陳啟昌