【稅貸優惠】虛擬銀行眾安 稅貸息最低1.63厘

▲ 眾安首次加入稅貸市場，使用減息券後，稅貸息最低1.63厘。

交稅季節又到，各銀行爭推稅務貸款優惠，本港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）今天（3月24日）正式開業連環出擊，更3招齊發，除了新推活期存款息1厘外，又向特選客戶提供存3個月最高享4.5厘的港元定存息。第3招則是首次加入稅務貸款市場，客戶要符指定條款，最低稅貸息為1.63厘，較原本「殺價王」、即大新（02356）的1.68厘低（見表）。不過，消費者要在眾安享最平息1.63厘，至少須借30萬元，且以還款期3個月計，加上使用九折減息券後的實際年利率。

若不包括這九折減息券，相同條款的稅貸息為1.81厘。比併市面19間銀行，也打入低息榜3甲行列，稍高於大新的1.68厘、以及東亞（00023）與星展的1.78厘。

至於如以較多消費者過往傾向借10萬元來看，眾安以6個月還款期計，稅貸息更要3.76厘。借貸人如果攤長來還，稅貸息率更高，如一年期更突破逾4厘大關、達4.26厘，24個月還款期為4.4厘。

專家料虛銀雖然打價格戰，新加入稅貸市場，但預計暫未必再掀割喉戰；令業界再推新一輪鬥低息的稅貸。畢竟今年經濟急轉直下，傳統銀行首重嚴控信貸風險；況且，早前亦有財務公司以首年零息作搶灘，鬥以本傷人冀突圍，惟至今未見有還擊戰。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪