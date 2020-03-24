  • 22°C
香港時間 : 2020324日 (二) 19:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【稅貸優惠】虛擬銀行眾安 稅貸息最低1.63厘

日常開支 18:24 2020/03/24

分享：

眾安首次加入稅貸市場，使用減息券後，稅貸息最低1.63厘。

交稅季節又到，各銀行爭推稅務貸款優惠，本港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）今天（3月24日）正式開業連環出擊，更3招齊發，除了新推活期存款息1厘外，又向特選客戶提供存3個月最高享4.5厘的港元定存息。第3招則是首次加入稅務貸款市場，客戶要符指定條款，最低稅貸息為1.63厘，較原本「殺價王」、即大新（02356）的1.68厘低（見表）。不過，消費者要在眾安享最平息1.63厘，至少須借30萬元，且以還款期3個月計，加上使用九折減息券後的實際年利率。

若不包括這九折減息券，相同條款的稅貸息為1.81厘。比併市面19間銀行，也打入低息榜3甲行列，稍高於大新的1.68厘、以及東亞（00023）與星展的1.78厘。

至於如以較多消費者過往傾向借10萬元來看，眾安以6個月還款期計，稅貸息更要3.76厘。借貸人如果攤長來還，稅貸息率更高，如一年期更突破逾4厘大關、達4.26厘，24個月還款期為4.4厘。

專家料虛銀雖然打價格戰，新加入稅貸市場，但預計暫未必再掀割喉戰；令業界再推新一輪鬥低息的稅貸。畢竟今年經濟急轉直下，傳統銀行首重嚴控信貸風險；況且，早前亦有財務公司以首年零息作搶灘，鬥以本傷人冀突圍，惟至今未見有還擊戰。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 稅貸優惠

星展銀行 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 虛擬銀行 眾安銀行 稅務貸款

下一篇文章

【口罩返貨】莎莎網站今日4時出售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【延遲交稅】如何申請暫緩交稅？（內附連結）
【延遲交稅】如何申請暫緩交稅？（內附連結）
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【越南口罩】Yahoo 派四層成人口罩 3月23日用手機App免費換領（附換領教學）
【越南口罩】Yahoo 派四層成人口罩 3月23日用手機App免費換領（附換領教學）
【口罩返貨】莎莎網站今日4時出售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】莎莎網站今日4時出售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
稅務局交稅限期延至4月6日　如何申請暫緩繳稅？
稅務局交稅限期延至4月6日　如何申請暫緩繳稅？