【賺息又賺價】趁債券價格波動低吸高質企業債　專家推薦3大類別企業債可吼

▲ 【投資債券】趁低吸納企業債 專家推薦3大類別

受環球股市波動影響，市場恐慌情緒持續，以往被視為避險工具的債券一度遭投資者拋售，引致債券價格下跌。然而，美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，現時不少企業債均跌至相當吸引的水平，投資者可考慮發行企業的資產及實力，分析企業能否度過新冠肺炎疫情的這難關，考慮趁低吸納。

趁低吸要考慮企業防禦力

張佩儀指，受新冠肺炎的疫情影響，市場恐慌情緒持續，聯儲局推出量化寬鬆的貨幣政策，短期內債券價格會有波動。

然而，投資債券可賺息又賺價，在現時債券價格波動下，投資者可考慮趁低吸納高質素的企業債。她建議，投資者應考慮發行企業的資產及實力，衡量企業對今次疫情的防禦能力，考慮趁低吸納該些企業發行的債券，如企業能在今次危機企穩，料長遠而言債券價格將會上升。

但要留意的是，在現時的經濟環境下，企業倒閉危機增加，籲投資者要小心選擇。

面對全球經濟衰退的危機下，有哪些企業可望在這次風暴中企穩？張佩儀認為，投資者可留意3大行業的企業債，分別為銀行、高收益房地產及公用事業。

1. 銀行債



張佩儀指，銀行業務在短期內雖會受到影響，但相信長遠可受惠於各地央行及政府的刺激經濟措施，能在疫情緩和時保持穩健的業務發展。她建議，投資者可考慮買入如滙豐、渣打、德意志銀行及瑞銀集團等銀行發行的企業債。

2. 高收益房地產債券

此外，張佩儀亦看好高收益房地產的長遠發展，認為其防禦能力夠強，能夠在今次疫情中企穩。她建議，投資者可考慮買入香港及國內房地產企業的債券，如瑞安、雅居樂及碧桂園等。

3. 公用事業債券

由於公用事業受疫情影響相對較少，張佩儀建議投資者亦可考慮能源相關的企業發行的債券，其投資風險相對較低。

入場門檻50萬港元

張佩儀指，投資企業債的門檻一般為50萬港元至20萬美元不等（約155萬港元），而現時的投資渠道亦不限於銀行的高資產值客戶，不少網上投資平台均能進行買賣。如投資者的資金較少，亦可考慮投資債券基金，其投資門檻低至1,000美元（約7,752港元），她建議投資者可選擇投資高息債券基金。

翻查投資平台Fundsupermart.com的數據，高收益房地產發行的債券的到期收益率普遍較高，恒大2023年4月11日到期債券(美元)其到期收益率更高達22.22%。

部分高收益地產商債券資料 債券 債券評級 價格（以每100元面值計算） 年度票面息率（%） 到期收益率（％） 年度派息周期 恒大2023年4月11日到期債券(美元) 標準普爾B 75 10 22.22 每半年 雅居樂2020年11月23日到期債券(美元) 標準普爾BB 98.516 9.500 11.19 每半年 碧桂園2021年4月4日到期債券(美元) 標準普爾BB 98.425 7.25 8.36 每半年

*截至Fundsupermart.com 3月24日的資料

記者：李瑩