  • 22°C
香港時間 : 2020324日 (二) 20:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賺息又賺價】趁債券價格波動低吸高質企業債　專家推薦3大類別企業債可吼

收息攻略 19:37 2020/03/24

分享：

【投資債券】趁低吸納企業債 專家推薦3大類別

受環球股市波動影響，市場恐慌情緒持續，以往被視為避險工具的債券一度遭投資者拋售，引致債券價格下跌。然而，美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，現時不少企業債均跌至相當吸引的水平，投資者可考慮發行企業的資產及實力，分析企業能否度過新冠肺炎疫情的這難關，考慮趁低吸納。

趁低吸要考慮企業防禦力

張佩儀指，受新冠肺炎的疫情影響，市場恐慌情緒持續，聯儲局推出量化寬鬆的貨幣政策，短期內債券價格會有波動。

然而，投資債券可賺息又賺價，在現時債券價格波動下，投資者可考慮趁低吸納高質素的企業債。她建議，投資者應考慮發行企業的資產及實力，衡量企業對今次疫情的防禦能力，考慮趁低吸納該些企業發行的債券，如企業能在今次危機企穩，料長遠而言債券價格將會上升。

但要留意的是，在現時的經濟環境下，企業倒閉危機增加，籲投資者要小心選擇。

面對全球經濟衰退的危機下，有哪些企業可望在這次風暴中企穩？張佩儀認為，投資者可留意3大行業的企業債，分別為銀行、高收益房地產及公用事業。

1. 銀行債

張佩儀指，銀行業務在短期內雖會受到影響，但相信長遠可受惠於各地央行及政府的刺激經濟措施，能在疫情緩和時保持穩健的業務發展。她建議，投資者可考慮買入如滙豐、渣打、德意志銀行及瑞銀集團等銀行發行的企業債。

2. 高收益房地產債券

此外，張佩儀亦看好高收益房地產的長遠發展，認為其防禦能力夠強，能夠在今次疫情中企穩。她建議，投資者可考慮買入香港及國內房地產企業的債券，如瑞安、雅居樂及碧桂園等。

3. 公用事業債券

由於公用事業受疫情影響相對較少，張佩儀建議投資者亦可考慮能源相關的企業發行的債券，其投資風險相對較低。

入場門檻50萬港元

張佩儀指，投資企業債的門檻一般為50萬港元至20萬美元不等（約155萬港元），而現時的投資渠道亦不限於銀行的高資產值客戶，不少網上投資平台均能進行買賣。如投資者的資金較少，亦可考慮投資債券基金，其投資門檻低至1,000美元（約7,752港元），她建議投資者可選擇投資高息債券基金。

翻查投資平台Fundsupermart.com的數據，高收益房地產發行的債券的到期收益率普遍較高，恒大2023年4月11日到期債券(美元)其到期收益率更高達22.22%。

部分高收益地產商債券資料
債券 債券評級 價格（以每100元面值計算） 年度票面息率（%） 到期收益率（％） 年度派息周期
恒大2023年4月11日到期債券(美元) 標準普爾B 75 10 22.22 每半年
雅居樂2020年11月23日到期債券(美元) 標準普爾BB 98.516 9.500 11.19 每半年
碧桂園2021年4月4日到期債券(美元) 標準普爾BB 98.425 7.25 8.36 每半年

*截至Fundsupermart.com 3月24日的資料

記者：李瑩

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【減息影響】專家料對定存息率影響不大 建議持現金候低吸優質股
2020/03/04
【減息影響】專家料對定存息率影響不大 建議持現金候低吸優質股
【iBond優惠】券商擬推認購iBond特色優惠 送盈富兼滙豐股份
2020/03/01
【iBond優惠】券商擬推認購iBond特色優惠 送盈富兼滙豐股份
債券 國債 美國聯儲局 桂園 惠譽 瑞銀 安永 瑞安 碧桂園

下一篇文章

【外幣投資】趁低唱外幣作長綫部署 歐元澳元最值搏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳元定存】澳元定期存款息最高11厘 追息族留意大行劈息潮
【澳元定存】澳元定期存款息最高11厘 追息族留意大行劈息潮
【定期存款】再有中資行搶短錢　新推年息2.3厘
【定期存款】再有中資行搶短錢　新推年息2.3厘
【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素
【英鎊走勢】英鎊會否愈走愈低？ 先看呢3個關鍵因素
【定期存款】集友爭吸港元定存 128天存期快閃加至2厘高息
【定期存款】集友爭吸港元定存 128天存期快閃加至2厘高息
【定期存款】東亞搶港元定存 半年存息2.3厘變高息王
【定期存款】東亞搶港元定存 半年存息2.3厘變高息王
【人民幣定存】人民幣定存息最高15厘 專家力薦為避險高息之選
【人民幣定存】人民幣定存息最高15厘 專家力薦為避險高息之選