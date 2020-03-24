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【外幣投資】趁低唱外幣作長綫部署 歐元澳元最值搏

收息攻略 17:38 2020/03/24

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上周市場繼續大舉棄股增持現金（即美元），使美元滙價大升、外幣跌。即使聯儲局減息1厘、量寬7,000億美元、甚至增加4,500億美元與全球9間央行訂立貨幣互換協議等，仍未能歇息美元升勢。美滙突破100指數點大關後，一隻見103水平。對於美元後向疫情變化料最為關鍵。

美加及大部分歐洲國家基本上已封城封關，亦即在應對疫情的態度上已做對了第一步。往下觀察是他們的確診人數會否逐步減少。但從新聞報道中留意到，歐美民眾在抗疫上似乎未見完全配合，年輕人依然在聚集，口罩更不多見佩戴。所以即使封城封關，當地對控制疫情的成效相信難與中國媲美。可想像封城封關日子愈久，對企業的損害愈大，股市愈跌美元愈高。

但話說回來，一旦疫情受控，由於聯儲局已於市場上注入了大量美元。當投資氣氛改善，大量資金流離現金（美元）狀態轉往四處追逐資產下，美元料將跌幅顯著。所以短綫不排除美元仍偏強，但長遠筆者會趁低部署增持歐元及澳元。不過對於日圓及英鎊筆者始終有保留。前者擔心東奧難如期舉行，後者擔心脫歐帶來的衝擊。

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 疫市理財

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