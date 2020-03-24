【債券ETF】美聯儲首次入市企業債 4隻債券ETF受惠美國「無限QE」

▲ 美聯儲首次入市企業債 4隻債券ETF受惠美國「無限QE」

新型冠狀在美國本土持續蔓延，有聯儲局官員更警告美國的失業率或超越經濟大蕭條。聯儲局再推出新一輪救市措施，宣布將擴大資產購買範圍，當中除了購買國債外，亦首次購買投資級別企業債，美國上市的投資級別債券ETF亦包括在計劃內。

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美聯儲今輪推出多項措施，被視為「無限QE」，其中一項措施是建立二手市場企業信貸融資機制（Secondary Market Corporate Credit Facility，SMCCF），首次在二手市場購買投資級別美國公司債券和在美國上市的投資級別債券ETF。據etf.com報道，以下4隻ETF有機會受惠於今次美聯儲救市措施。

ETF 市值（億美元） 開支比率（%） 追蹤目標 iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF（美：LQD） 303 0.15 iBoxx$ Liquid Investment Grade指數 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF（美：VCIT） 247 0.05 Barclays U.S. 5-10 Year Corp指數 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (美：VCSH) 219 0.05 Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate指數 iShares Short-2Term Corporate Bond ETF (美：IGSB) 124 0.06 ICE BofAML 1-5 Year US Corporate指數

＊截至彭博3月23日的數據

由於新冠肺炎疫情對美國經濟造成打擊，市場擔憂企業的營運狀況，債券市場在過去兩周遭到恐慌性拋售，加上市場缺乏流動性，已令債券ETF價格受壓。

責任編輯︰陳啟昌