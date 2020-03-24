▲ 【移民德國】德國重工業聞名於世 全靠「工匠精神」？

德國以重工業聞名於世，更打造了不少世界知名品牌，如汽車製造商寶馬（BMW）、Benz及Audi等品牌。不過，德國重工業可以做到世界第一，與其專業的職業訓練不無關係。

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德國出品的BMW，Benz、Audi、Porsche，都是世界上最專業汽車的工廠，生產質素高端，而且也是賣極貴。至於喜愛園藝植作的種植者，一定知道世界電鋸龍頭Stihl的高品質電鋸；家庭主婦則一定認識Miele出品的洗衣機，洗衣乾衣無噪音，也是賣極貴，索價過萬元。這些都是德國貨，賣極貴的背後，就是高品質。這是德國工業的取態，不生產便宜貨，專注產品的研發，無限量提升品質，亦是「工匠精神」所在。

嚴格執行學徒技工制

高品質的背後，源自於德國專業的職業訓練。德國是嚴格執行「學徒技工制」的，即是說員工在某間工廠正式上班前，已在技術學校學習基本理論，並需在公司實習幾年時間，打好根基。舉個例子，Stihl電鋸廠每年都平均有逾200名學徒在持續訓練，確保技術紮實，專業不外流。所以，德國的工廠跟其他國家不一樣，大都是家族企業，並坐落小鎮，如Benz就位於西南部的斯圖加特。這些工廠不位於大城市，因為它們都是自己培訓員工、研發產品，一條龍服務，不倚賴外界。

工廠這種經營模式有好處，也有壞處。好處是既然工廠能生產最專業的產品，就會盡力培訓最專業的技師，所以德國藍領工人平均工資遠高於英、法、美、日等國，與德國的白領階層相差無多，有些甚至比普通白領還要高。但壞處是德國技工薪酬太高，加上重視品質，以致工時會拖長，導致跨國企業來德國設廠的意慾低。

加上德國文化普遍較保守、自律，以務實工作為主，專注重工業發展，以致重工業實力超強。惟不太投機的文化，加上德國稅制高且繁複，德國的經濟模式就難以創造出Microsoft或Facebook這樣的經濟奇迹。

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作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯