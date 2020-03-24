▲ 股市動盪別自亂陣腳！速看「股神」巴菲特 50年投資心法

環球股市大上大落，散戶心情忐忑，到底應趁彈返少少減持，輸少當贏，還是摸底撈貨？「股神」巴菲特闖蕩股市超過70年，選股重視企業質素，長綫投資更幾乎等同他的招牌標誌。要放長綫就要沉得住氣，別衝動行事：

心法一：穩住！別非買股不可

「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」是巴菲特廣為人知的名言，但要做到並不容易，要是不夠氣定神閒，你可能不適合投入股市。巴菲特指出「其實有些人在情緒上或心理上都不適合擁有股票。」

他強調，只要願意做功課、深入了解企業經營狀況，總有機會選出績優股。就像他經常說的，只投資「自己了解的企業」，但在此之前，別只看到人家獲利，就心生羨慕而匆忙進場。

心法二：核心投資

相比起「分散投資」，巴菲特更着重「核心投資」，即是只押注優質好股。對於分散風險，他比較強調鎖定績優股之後「分注買入」。

他說過：「投資股票最佳方式，其實是持續性地買進。」又強調：「你這個月買進、下個月買進、明年買進、後年、大後年持續買進。」

心法三：別計較優質股買入時機

相較於短綫炒賣，巴菲特更相信看準好股的眼力，「通常大家都會犯一個很大的錯誤，就是一直不進場，想等着看情況逐漸改善，認為之後會有比較好的進場時間。」

巴菲特認為投資者往往就在這樣的「算計」中錯過好股，其實只要選定優質股，長綫投資策略下，並不需要太在意進場時間。

心法四：別跟着消息起伏

巴菲特認為股市存在「99-1法則」，也就是大多數投資者都只根據1%的消息而行動。例如一旦傳出企業營收減少10%的消息，就迫不急待拋售手中持股。

其實以許多「百年老店」級的優質企業來說，都經得起這一點負面消息衝擊，股價暫時下跌往往也只是投資者反應過度。

心法五：老生常談 長綫投資

綜觀巴菲特前幾大心法，其實殊途同歸都能歸納到「長綫投資」這一策略。在巴菲特哲學中，最好是買入後，便忘記股票的存在，才是創造最佳收益的秘訣。

巴菲特曾多次說過，長綫而言，股市絕對都會比現在更好，買股等同買入企業的一部分，應該像農場、房屋等不動產一樣長期持有，「那些自認為能在股市來去自如、買買賣賣的投資者，他們比較應該去拉斯維加斯。」

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