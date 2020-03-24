【黃金走勢】無限QE 金價急升！投資黃金3大原因

▲ 【黃金走勢】金價重上1500美元大關 投資黃金的3大原因

為應對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，美國聯儲局推「無限QE」，將無上限買入美國國債及按揭抵押證券（MSB），金價急升衝破每安士1500美元大關。經濟前景不明朗，不少投資者會選擇買入黃金。黃金有何優勢令投資者趨之若鶩？綜合The Balance及Investopedia的報道，整理出下列3大原因。

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1. 具升值潛力

黃金屬稀有金屬，不少人都有買黃金保值，亦會直接投資黃金，於金市升浪中獲利。隨着近年新興市場經濟體的財富增加，對黃金的需求亦有所上升。印度為全球最大黃金消耗國之一，黃金在印度的用途非常廣泛，包括珠寶首飾；每年10月是印度的傳統嫁娶旺季，亦令黃金需求大增，此時亦是全球對黃金需求的高峰期。

除了婚宴嫁娶谷高需求外，投資者對黃金需求亦趨升。2008年，成立僅4年的SPDR Gold Trust已成為美國最大的ETF之一。全球黃金蘊藏量有限，加上需求殷切，當黃金供不應求，金價自然水漲船高。

2. 避險作用

過往但凡股市風高浪急時，黃金成為資金避難所。當地緣政治局勢緊張時，黃金發揮資金避險作用。根據Gold Silver的資料，在1976年至2011年期間，美股標普500指數合共錄得8次19%或以上的跌幅，當中有6次，黃金價格都上揚。以2007年10月至2009年3月為例，金融海嘯席捲全球，標普500指數暴瀉56.8%，金價同期錄得25.5%的升幅。

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3. 對冲作用

黃金可助投資者對冲貨幣貶值的風險。假設投資者持有美元，當美元貶值時，進口物價難免上升，削弱購買力，金價上升便可用來作對冲美元貶值的風險。在今年3月初時，美國聯儲局突發減息0.5厘，美元兌主要貨幣下跌，美滙指數跌至6周低位，同時，現貨金價升至每安士1640美元以上，升幅3%。

責任編輯：曹佩鈞