▲ 係咪股災？「股神」巴菲特兩大指標告訴你

美股今次步入熊市史上最快，以由高位跌20%的日數計，只用了21天。事實上，「巴菲特指標」和巴郡現金儲備早有預示。學習「股神」巴菲特的長綫投資心法，無論牛市熊市，都有助投資者應對各種市況。

「巴菲特指標」與現金儲備

事實上，這輪暴跌並非沒有先兆，市場最常提及的「巴菲特指標」和巴郡的現金儲備2個指標早已響起警號。

巴菲特於2001年為《福布斯》雜誌撰文時指出，股市總市值和國民生產總值（GDP）的比率，是判斷整體股市的估值是否過高或過低的最佳指標，該比率也被稱為「巴菲特指標」。

股市總市值／GDP

理論而言，指標介乎75%至90%之間，整體股市估值是處於一個較合理水平，當指數超過120%時，股市則遭嚴重高估。

在2000年網絡泡沫破裂前指數達146%；2008年金融危機時數值達137%，而今年2月19日開啟暴跌前，美股巴菲特指標已達驚人的158%。截至3月19日，巴菲特指標處於110%水平，因此美股仍處於被嚴重高估水平。

巴郡現金儲備

另一跌市指標為巴郡現金儲備。在每次金融危機期間，巴郡之所以能大舉入市撈底，就是因為銀彈充足，2005至2007年間，巴郡的現金儲備明顯增長，1998至1999年科技泡沫前也類似，因此，這2年巴郡現金儲備屢創新高，引起外界警惕。

2019年底，巴郡現金儲備增至歷史性的1,280億元，佔股票持倉市值一半。這正正解釋了為何去年道指升逾22%，而巴郡去年則只賺10%，跑輸大市。事實上，巴菲特寧願巴郡手持大量現金，靜候股災來臨。

減持核心周期性企業

從被沽售股份的特徵來看，最明顯的一點就是巴菲特漸漸遠離高度依賴經濟的周期性企業，例如富國銀行及保險巨頭Travelers。換言之，巴菲特不單止擔心天價估值，而且他對美國或環球增長的信心似乎亦有所下降。

「別人恐懼我貪婪」

近期，出名長綫投資的巴菲特仍然貫徹「別人恐懼我貪婪」的投資格言，在跌市下減持之餘，亦不忘買貨。

據美國證監會披露，巴菲特3月3日斥資3.59億元增持了紐約梅隆銀行，增持後佔紐約梅隆銀行股本比例超過10%。值得關注，梅隆銀行去年第四季遭巴郡減持，股神今次出手，或者是現價處於合理水平；2月27日巴郡亦斥資4,530萬元買入達美航空。

另外回望第四季，巴郡破天荒買入巴菲特常年推薦的ETF指數基金，分別為領航標普500 ETF及SPDR標普500 ETF，兩隻ETF都是追蹤標普500指數，持倉總市值達2,500萬元。或者，投資指數基金是分散風險的一種方法。但相比巴郡其他持股，例如可口可樂持倉市值達220億元，兩隻ETF持倉總額都是微不足道。