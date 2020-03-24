晨星最佳基金獎出爐 富達退休集成信託奪最佳強積金計劃獎

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晨星（Morningstar）投資管理（亞洲）公布2020最佳基金獎（香港）得獎名單，最佳強積金計劃獎由富達退休集成信託奪得，東亞（強積金）享惠計劃及中銀國際英國保誠信託有限公司－我的強積金計劃亦打入最佳強積金計劃奬的三強。
晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指，2019年股票及債券升幅不俗，投資者報酬可觀，但另一方面，同期投資市場非常波動難測，投資者持續擔憂低利率、地緣政治風險及昂貴資產估值帶來的風險。
晨星最佳基金奬是以該機構截至去年底的數據為基礎，晨星指最佳基金獎除了強調基金1年的投資表現之外，其3年和5年風險調整後回報表現也必須比同儕優勝。
2020最佳基金獎（香港）得獎名單
|基金組別
|得獎基金
|環球股票
|富達環球焦點基金 - A 類別股份-美元
|亞太區股票
|摩根太平洋證券基金（美元）（累計）
|大中華股票
|瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）
|香港股票
|首域亞洲股本優點基金-第一類（美元-累積）
|亞洲債券
|美盛西方資產亞洲機會基金 （A類美元累積）
|基金公司組別
|得獎基金公司
|股票
|路博邁
|固定收益
|資本集團
|最佳強積金計劃
|得獎公司
|最佳強積金計劃獎
|富達退休集成信託
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : MPF理財