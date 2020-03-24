▲ 【FinTech】Ctitbank vs 滙豐 兩間銀行嘅聲紋認證有咩唔同？

今期銀行閒談都會講一個少少FinTech嘅題目──聲紋認證（Voice authentication）。雖然滙豐同花旗都有用聲紋認證，但係兩間銀行嘅聲紋認證嘅玩法有啲唔同，下面就講吓兩間銀行嘅「聲紋認證」有咩唔同先！

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聲紋認證已是老科技

根據華田不完全統計，現時有3間香港嘅銀行擁有聲紋認證技術，最早係花旗、跟住係滙豐、再跟住到恒生，分別大概喺2016年年中到2017年年尾推出。歷史就唔講太多喇，返嚟正題，滙豐同花旗個Voice authentication method有咩分別呢？

▲ 花旗(左)為香港首家引入聲紋認證技術的銀行，使用Free Speech自由語音技術；滙豐 (右)為次家，使用Vocal Password語音認證語句技術

Vocal Password語音認證語句──VP

滙豐現時採用嘅技術一般稱為Vocal Password。

VP嘅玩法係點呢？喺需要認證嘅時候，客戶需要讀出一句指定嘅Pass phase，咁就當然唔係「芝麻開門啦」，滙豐採用嘅係「我有件事想搵你幫吓手」、加拿大Manulife採用嘅係「In Manulife my voice is my password」、墨西哥Santander採用嘅係「En Banco Santander mi voz es mi firma」等等。

喺首次登記嘅時候，系統會要求客戶讀出呢句咒語，跟住就會分析客戶喺讀出呢句特定語句時超過100種生理（biological）同埋行為（behavioral）嘅特徵，製作客人獨立的聲紋（Voiceprint）檔案。

咩叫生理特徵呢？即係泛指一切「阿媽生成」嘅嘢，樣貌、指紋、虹紋等等就係好例子，咁喺聲紋嘅世界，咁就係指聲綫頻率、咽喉張開大小等等；而行為特徵就指一切嘅「習慣」，可能係步姿、打字速度，咁喺聲紋嘅世界，就指讀出呢句咒語時嘅重音和斷句的位置、語速、聲音大小等。

感冒仍然相當大機會都過到嘅Vocal Password

喺Vocal Password嘅世界，就算你有感冒都好，過到個Authentication嘅機會都仍然會相當高，因為就算感冒影響咗聲底，但係你講呢句咒語嗰陣嘅重音、斷句、語速等等嘅「行為特徵」並無改變，咁個System認到你嘅機會就仍然相當高喇。

反過嚟講，如果係Identical twins（同卵雙生），就算聲底非常接近都好，由於佢哋兩個講一句說話嘅時候嘅「習慣」係唔一樣嘅，系統一樣都唔會咁易畀佢Fake到，喺呢個層面上佢仲會安全過Face ID喇。

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唔同咒語、唔同Voiceprint

大家可能會留意到，我不停咁話「讀出呢句咒語」時候Capture到嘅特徵，因為就算同一個人，講出不同咒語嗰陣都會有唔同嘅Voiceprint，情況就好似每隻手指指紋都唔一樣咁。所以理論上銀行可為同一客戶儲存超過一個Voiceprint，對應住唔同嘅Vocal Password。

舉個可能有些少搞笑嘅例子，如果你喺滙豐Call centre第一次用廣東話嚟登記「我有件事想搵你幫吓手」，下次又咁抵死打入去英文Hotline，當你做Authentication嘅時候，你一樣要講返「我有件事想搵你幫吓手」，而唔係英文版嘅「I will need your help with something」，因為就算都係你都好，你用手指公登記咗e道，都唔可以用食指嚟做認證哦！

Free Speech自由語音──FS

相對於滙豐，花旗採用嘅技術稱為Free Speech。

Free Speech並唔要求客戶讀出「特定的語句」，而會喺客戶首次致電嘅時候，記錄客戶同客服大約1分鐘嘅對話內容，經過分析之後再建立客戶獨有的Voiceprint。喺未來客戶再打嚟Call centre嘅時候，系統會以客戶嘅聲音與已建立的Voiceprint作出比對，再作出認證。

由於Free Speech並無要求客戶讀出特定語句做比對，所以無咩行為特徵可以Capture得到，所以會比較多倚重生理特徵，即係齋分析客戶嘅聲底。

有辣就當然有唔辣喇

咁相對於Vocal Password，如果客戶患上感冒，認證失敗嘅機會就會比較高，Identical twins可以呃過系統嘅機會也都比用Vocal Password為高。

反過嚟亦都可能有個小好處，就係如果你第一次打去嘅時候用中文，下次打去玩嘢用英文，系統理論上都會認到你，因為佢根本唔Care你講乜咯OK？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談（80） — 一種聲紋、兩種認證】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。