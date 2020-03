▲ 【FinTech】Ctitbank vs 滙豐 兩間銀行嘅聲紋認證有咩唔同?

今期銀行閒談都會講一個少少FinTech嘅題目──聲紋認證(Voice authentication)。雖然滙豐同花旗都有用聲紋認證,但係兩間銀行嘅聲紋認證嘅玩法有啲唔同,下面就講吓兩間銀行嘅「聲紋認證」有咩唔同先!

聲紋認證已是老科技

根據華田不完全統計,現時有3間香港嘅銀行擁有聲紋認證技術,最早係花旗、跟住係滙豐、再跟住到恒生,分別大概喺2016年年中到2017年年尾推出。歷史就唔講太多喇,返嚟正題,滙豐同花旗個Voice authentication method有咩分別呢?

▲ 花旗(左)為香港首家引入聲紋認證技術的銀行,使用Free Speech自由語音技術;滙豐 (右)為次家,使用Vocal Password語音認證語句技術

Vocal Password語音認證語句──VP

滙豐現時採用嘅技術一般稱為Vocal Password。

VP嘅玩法係點呢?喺需要認證嘅時候,客戶需要讀出一句指定嘅Pass phase,咁就當然唔係「芝麻開門啦」,滙豐採用嘅係「我有件事想搵你幫吓手」、加拿大Manulife採用嘅係「In Manulife my voice is my password」、墨西哥Santander採用嘅係「En Banco Santander mi voz es mi firma」等等。

喺首次登記嘅時候,系統會要求客戶讀出呢句咒語,跟住就會分析客戶喺讀出呢句特定語句時超過100種生理(biological)同埋行為(behavioral)嘅特徵,製作客人獨立的聲紋(Voiceprint)檔案。

咩叫生理特徵呢?即係泛指一切「阿媽生成」嘅嘢,樣貌、指紋、虹紋等等就係好例子,咁喺聲紋嘅世界,咁就係指聲綫頻率、咽喉張開大小等等;而行為特徵就指一切嘅「習慣」,可能係步姿、打字速度,咁喺聲紋嘅世界,就指讀出呢句咒語時嘅重音和斷句的位置、語速、聲音大小等。

感冒仍然相當大機會都過到嘅Vocal Password

喺Vocal Password嘅世界,就算你有感冒都好,過到個Authentication嘅機會都仍然會相當高,因為就算感冒影響咗聲底,但係你講呢句咒語嗰陣嘅重音、斷句、語速等等嘅「行為特徵」並無改變,咁個System認到你嘅機會就仍然相當高喇。

反過嚟講,如果係Identical twins(同卵雙生),就算聲底非常接近都好,由於佢哋兩個講一句說話嘅時候嘅「習慣」係唔一樣嘅,系統一樣都唔會咁易畀佢Fake到,喺呢個層面上佢仲會安全過Face ID喇。

唔同咒語、唔同Voiceprint

大家可能會留意到,我不停咁話「讀出呢句咒語」時候Capture到嘅特徵,因為就算同一個人,講出不同咒語嗰陣都會有唔同嘅Voiceprint,情況就好似每隻手指指紋都唔一樣咁。所以理論上銀行可為同一客戶儲存超過一個Voiceprint,對應住唔同嘅Vocal Password。

舉個可能有些少搞笑嘅例子,如果你喺滙豐Call centre第一次用廣東話嚟登記「我有件事想搵你幫吓手」,下次又咁抵死打入去英文Hotline,當你做Authentication嘅時候,你一樣要講返「我有件事想搵你幫吓手」,而唔係英文版嘅「I will need your help with something」,因為就算都係你都好,你用手指公登記咗e道,都唔可以用食指嚟做認證哦!

Free Speech自由語音──FS

相對於滙豐,花旗採用嘅技術稱為Free Speech。

Free Speech並唔要求客戶讀出「特定的語句」,而會喺客戶首次致電嘅時候,記錄客戶同客服大約1分鐘嘅對話內容,經過分析之後再建立客戶獨有的Voiceprint。喺未來客戶再打嚟Call centre嘅時候,系統會以客戶嘅聲音與已建立的Voiceprint作出比對,再作出認證。

由於Free Speech並無要求客戶讀出特定語句做比對,所以無咩行為特徵可以Capture得到,所以會比較多倚重生理特徵,即係齋分析客戶嘅聲底。

有辣就當然有唔辣喇

咁相對於Vocal Password,如果客戶患上感冒,認證失敗嘅機會就會比較高,Identical twins可以呃過系統嘅機會也都比用Vocal Password為高。

反過嚟亦都可能有個小好處,就係如果你第一次打去嘅時候用中文,下次打去玩嘢用英文,系統理論上都會認到你,因為佢根本唔Care你講乜咯OK?

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。