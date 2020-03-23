【澳元定存】澳元定期存款息最高11厘 追息族留意大行劈息潮

▲ 大行最近鬥狠削澳元定存息，追息族慎防蝕滙兼錯過高息。

不少港人對澳元有實際需要，趁澳元滙價因受累疫情最新跌至逾10年新低而抄底收集，再伺機開立高息定存。不過，追息族注意，因大行最近鬥劈澳元定期存款息率。例如今天（3月23日）中銀香港 （02388） 便大減7天短存息率1.08厘，新息率為8.8厘。

中銀香港又下調1個月年息0.2厘，至險守3厘大關，跟滙豐看齊。而另一大行花旗早前亦把此存期狠削1厘，息率亦只得3厘。同樣，東亞 （00023） 及交銀香港亦於早前鬥減澳元存息。

綜觀市面20多間銀行，澳元的「高息王」是集友7天短存享11厘（見表），進場費為等值10萬港元，但須附帶條件，如全新資金又或現有資金作兌換等。

如以上車銀碼計，恒生 （00011） 容許以等值兩萬港元，7天短存亦有4.8厘，為低門檻最高息；較滙豐相同短存需等值3萬港元低。

專家指新冠肺炎在全球肆虐，眼下更進入戰爭狀態，且因季結臨近，避險族瘋搶美元，累及非美貨幣備受壓力；但散戶如對澳元有實際需要，作教育經費或將來用作旅遊探親用，不妨趁現水位小注低吸。

而花旗亦料澳元滙價今年內有機先低後高，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，澳元兌美元的低位預測為0.5263，但年底目標為0.67。

澳元現滙約0.57，華僑永亨經濟師李若凡指，澳洲新推第3輪總值661億澳元刺激方案，令累計總額高達1,890億澳元；但疫情未受控下，料澳元續在低位整固，兌美元介乎0.56到0.62，兌港元在4.34至4.81上落。

不過，澳元短期內仍捱沽，彭博行業研究資深行業分析師Francis Chan補充，受新冠病毒影響，澳元疲弱，以及低利率困擾銀行股，俱令澳洲聯邦銀行、澳新銀行、西太平洋銀行和澳洲國民銀行的利潤可能會被下調，變相拖累滙價。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪