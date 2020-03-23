▲ 【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監 最低門檻只需約260萬港元

由於德國享有不少優勢，是歐洲龍頭國家，擁有良好教育質素，以及醫療福利。惟坊間甚少資料關於德國投資移民，而在去年底前，德國並沒有真正的投資移民計劃。而今次的投資移民計劃，只需每半年入境一次，毋須坐移民監。因此，預期計劃反應熱烈。

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投資餐飲業為主

科美環球有限公司首席顧問總監周卓慧表示，「德國投資移民計劃額度有50個，計劃類似以一個Start-up Visa形式，未來可能會再增加額度。」

周卓慧續指，「德國大約去年12月才開始這個計劃，坊間都未有太多人知道。」投資移民計劃有些類似企業移民模式，投資指定連鎖餐飲業，目前指定4間可以做試點，包括當地Coffee shop（San Francisco Coffee Company）、法式麵包店（La Maison du Pain）、Burger（Burgermeister）、Organic food（Swing Kitchen），每間大約放8至12個名額。

4間餐廳可選擇

通常其他國家投資移民計劃都會以投資創新科技行業為主，惟德國投資移民計劃則以投資餐飲業為主。主因當地德國總商會想推廣這幾個品牌，它們至少有3年以上營運規模，每間約有十幾間分店。它們以專營權形式，將這些名額放出來，連同投資移民計劃合成。

德國投資移民計劃無學歷要求，不用考IELTS（英文考試），德文都不用考，在社交生活上，基本會話溝通就可以。

可委託公司代管理

以San Francisco Coffee Company為例，投資咖啡店最少29萬歐元起，費用已包括服務費、設立當地公司、開舖等。

有些申請人怕不懂在當地經營生意。即使香港有營運經驗，不代表在德國複製相關經驗會成功。合作方有間當地餐廳飲食管理公司可作介紹，是在當地經營了超過30年的老牌企業，可以代管理、請經理管理，或者自己管理都得。」

至於Swing Kitchen，有個比較特別的要求，必須要求投資者是素食者。入場門檻亦較其他餐廳為高。Swing Kitchen的產品是Organic food（有機食品），有營養、有質素、食品不便宜，所以入場門檻是最貴的。

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咖啡店毛利較高

在德國開咖啡店，毛利率一般都會有10%。歐洲文化也是喝咖啡風氣盛行，因此咖啡店都好受歡迎。當中有些咖啡店毛利率更高達25%。

以San Francisco Coffee Company為例，預期銷售額有40萬至80萬歐元，毛利率更有27至29%。所以，計劃具有一定吸引力。

每間餐廳的專營權都會指派一個地方，假設某商場已有咖啡店，則需在距離1公里以外才開店。每間餐廳計好數，會告訴申請者在哪裏開店比較有優勢，可在德國的任何城市開店，只需同專營權公司洽商就可以，但大前提是不影響其他已有分店經營。

6年時間取護照

周卓慧指出，「德國投資移民計劃有50個名額，希望申請者最少經營3年相關餐廳。德國移民局要求申請人每半年飛一次，重複做6年，即共飛12次，然後可考入籍試，30條選擇題，答對15題就可以。即用6年時間拎護照。

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無學歷語文要求

投資移民計劃無英語要求，可攜帶小朋友移民。若小朋友超過16歲要考德文，16歲以下則不用。如果要考德文，要在那邊讀一年語言試。」值得注意的是，德國由幼稚園到博士學位，都是免費教育，下一代受惠深遠。

周卓慧解釋，「香港人心態普遍想保本，希望保證不會蝕本，這是通病。申請者普遍覺得買層樓較安心，因為以前無經營生意的經驗，變相信心不大。因此，公司會帶考察團，去當地看經營模式，但大前提要肯定申請者有資格申請。公司會聯同德國移民律師，確保申請者全家有資格，才會安排去考察。考察團約有5天時間，會與申請者走遍這幾間餐廳，了解實際營運。」

第一步去考察，然後申請者可以指定經理，又或是交由企業管理公司全權管理。若全盤生意委託於人，管理費會貴少少，1年收6至8%經營費。當然若申請者好有經驗，可以自行管理，請人幫手。

至於申請人較關注可否請外地朋友幫手，當地要求餐廳一定要營運超過某段時期，對營業額有一定要求，才能申請海外員工，如德國技術移民，普遍稱藍卡。

綜合而言，投資德國4大連鎖餐飲集團項目，在德國那邊有人代管理，或可自己管理，這較適合生意人士。加上無英語、德文要求，也適合無學歷，但又想走的人，亦很受國內人士歡迎，至今也收到不少查詢。

3至7個月快速獲批

德國審批相關移民料迅速，初步2至3個月完成，然後再在當地開公司帳戶，整個流程大約需7個月時間。德國投資移民計劃是無歲數限制，若申請者超過45歲，則需要買個退休金保障，即購買保險，當地有不少保險可供選擇。始終德國是高福利國家，不希望新移民過去加重政府負擔。

周卓慧指，今次德國投資移民計劃的毋須坐移民監，而最低門檻只需約30萬歐元（約260萬港元），對香港人較輕鬆，將樓宇二按套現便可，德國亦沒有要求證明資金來源。因此，這個計劃是令申請人多一個身份，多一個選擇，同時可繼續在香港返工返學。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯