▲ 【新冠肺炎】經濟大蕭條恐重現？現時經濟環境有何相似之處？

新冠肺炎全球大流行，多國採取嚴格的防疫措施，包括對國民及旅客實施入境限制、食肆及酒吧等場所暫停營業，甚至頒令禁止所有聚會等。在疫情肆虐之下，實體經濟大受影響，有分析師更指現時的金融市場正面臨自1929年經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴重的危機。到底現時情況與經濟大蕭條有何相似之處？

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經濟大蕭條是甚麼？

經濟大蕭條是世界歷史上最嚴重的經濟衰退期，由1929年至1939年開始，持續約10年時間。市場普遍認為經濟大蕭條是在1929年10月的華爾街股市崩盤開始，美國經濟衰退其後逐漸蔓延至其他國家，包括日本、南非及歐洲國家等。在10月28日「黑色星期一」道指於單日大跌約13%，刺激到投資者的恐慌情緒，導致大規模的恐慌性拋售。至10月29日，投資者的恐慌情緒持續，道指單日再挫約12%。市場上的投資及消費情緒減弱，導致美國經濟陷入衰退，引發大規模結業及失業潮。到1933年，大蕭條達到最低點時，約有1500萬美國人失業，失業率升至25%，該國有將近一半的銀行倒閉。

經濟大蕭條的原因是甚麼？

在經濟大蕭條前， 美國經濟迅速發展，在1920年至1929年期間，美國的總財富增加了一倍以上，這一個時期更被稱為「 咆哮的20年代」（ Roaring Twenties ），意指一個 持續經濟繁榮的時期。當時 金融市場以紐約市華爾街的紐約證券交易所為中心 ，投機活動活躍，由百萬富翁到普通人，大多將積蓄買入股票 ，導致股票市場迅速膨脹，並在1929年8月達到頂峰，惟股票價格遠高於實際價值。

與此同時，當地的生產逐漸下降，失業率上升。由於當時的工資水平甚低， 消費者債務激增導致消費能力大減，農作品價格亦隨即下跌，企業生產及經營陷入困境。同時，銀行有大量無法追討的貸款，亦面臨倒閉危機。至 華爾街股市崩盤後，市場上的投資及消費情緒減弱，加劇經濟衰退。

不同的經濟學派就經濟大蕭條發生的原因各有看法，有指是美國聯儲局的貨幣緊縮政策惡化了經濟環境，亦有人認為在供需不平衡的情況下，經濟大蕭條是正常經濟周期的規律。

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現時經濟環境與經濟大蕭條有何相似？

據《彭博》報道，美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）預料，美國第二季度的失業率或達到30%，超於經濟大蕭條時期高峰25%的失業率，他亦預料國內生產總值（GDP）將下降50%。新冠肺炎會否形成另一次經濟大蕭條？以下比較了經濟大蕭條期間及現時的經濟環境，發現兩段時期道指單日最大跌幅同為約13%。而2020年2月的失業率為3.5%，較1929年經濟大蕭條初期的3.2%為高，布拉德預測今年第2季的失業率將會激增至30%，而在經濟大蕭條期間，失業率由初期的3.2%上升至高峰的25%，歷時4年。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，新冠肺炎疫情將導致今年全球經濟陷入衰退，程度或較08年金融海嘯引發的衰退更嚴重。全球經濟會否陷入比經濟大蕭條更嚴重的經濟衰退，仍需觀望疫情的發展及各政府振興經濟措施的成效。

時期 華爾街股災

1929年9月16日至11月13日

累計跌幅 經濟大蕭條期間

單日最大跌幅 新冠肺炎疫情期間

2020年以來截至3月20日

累計跌幅 新冠肺炎疫情期間

單日最大跌幅（2020年3月16日） 道指跌幅 -46.6% -12.8% -32.8% -12.9% 時期 經濟大蕭條初期（1929年） 經濟大蕭條高峰（1933年） 2020年2月 2020年第2季（預計）* 美國失業率 3.2% 25% 3.5% 30% 時期 經濟大蕭條初期（1930年） 經濟大蕭條高峰（1932年） 2020年第1季（預計）# 2020年第2季（預計）# 美國 GDP增長/收縮 -8.5% -12.9% 0.5% -9%

*為美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）預測。

#為《彭博經濟研究》（Bloomberg Economics）預測。

責任編輯：李瑩