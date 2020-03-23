【倫敦直擊】超市食品貨架全空 一口罩難求 在英港人仍揀不回港避疫

▲ 超市食品貨架全空 一口罩難求 在英港人決定留下不回港避疫

英國的新冠肺炎病毒疫情持續蔓延，錄得逾5,000宗確診個案，是歐洲第五多確診個案的國家。英國的群體免疫（Herd immunity）防疫措施就引起英國市民的強烈批評。現正身處倫敦的港人Eddie表示，不少居當地的外藉人士因害怕英國政府的群體免疫措施而選擇離開英國，當地超市的食品貨架亦被搶購一空。

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香港女生Eddie參加了英國的工作假期計劃（Working holiday），並於2月初抵達倫敦，當時市面上一片平靜，街上所見並沒有太多人戴口罩。後來疫症於歐洲爆發，英國亦出現確診個案，英國首相約翰遜宣布一系列防疫措施，並一度傳出倫敦要封城及採取群體免疫措施。

▲ Eddie居住在斯特拉福德站（Stratford station）附近。

超市貨品被搶空 口罩難求

Eddie居住在倫敦Zone 2的斯特拉福德站（Stratford station）附近，她指街上行人明顯較之前少，但仍有市民出門上班。倫敦封城的傳聞傳出後，她看到不少市民湧去超市搶購物資，超市大排長龍，貨架上的牛奶、意粉、米、紙巾等貨品都被搶購一空，甚至連維他命丸也不放過，因為英國人相信維他命丸可增強抵抗力。

▲ 超市大排長龍。

▲ 部份超市貨品被搶購一空。

▲ 超市亦呼籲市民勿盲搶。

對於有報道指，在英國戴口罩會遭到白眼，甚至被欺凌，Eddie表示早前的確有這種情況，但自確診個案不斷增加，就多了人戴口罩。但現時英國也是口罩難求，已很難在市面買到，就算買到都要捱炒價，一個N95口罩盛惠99.9英鎊（約900港元），一個普通外科口罩也要2.5英鎊（約23港元），當地人只能透過網上平台訂購。她笑說：「現在連當地人看到你有口罩，會問你是在哪裏買的。」買不到口罩的人會用圍巾遮掩口鼻，部分人亦會戴手套外出。

▲ 部份人改用圍巾遮掩口鼻。

不打算回港 留在當地

今次疫情令Eddie經歷「奇遇」。Eddie的房東因為害怕租客將病毒帶回公寓，要求租客減少出外上班時間，Eddie不同意並與房東理論，最後Eddie被要求搬離公寓，但由於她沒有與房東簽訂合同，不能獲得任何賠償金，她認為房東的造法不合理，亦指她不是唯一的例子。

自英國傳出推行群體免疫措施，不少外藉人士紛紛買機票離開，機票價錢也水漲船高。她認識有一個克羅地亞藉的人士，即使獲得當地公司的聘書，也寧選擇離開回國。但Eddie現階段不打算回港避疫，她認為：「在機場及飛機感染新冠肺炎的風險更高」，留在原地會更安全。她表示會注重個人衛生，並應英國政府呼籲減少外出。

▲ Eddie會留在英國，不打算回港。

責任編輯︰陳啟昌