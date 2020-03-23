【定期存款】集友爭吸港元定存 128天存期快閃加至2厘高息

▲ 集友今天全線加港元存息，當中勁加38天年息0.32厘至1.7厘。

港元定期存款近日再爆搶客戰，中資行正追趕加息快車吸納存款，集友今天（3月23日）全面加息，當中最高息的是128天（約4.27個月）存期，定存息率略加0.15厘，新息率至重返兩厘大關。不過，有關定存息率優惠屬快閃性質，至本周三（25日）屆滿。

集友的特惠息要求100萬元進場，才享最高優惠年利率，追息族當128天定存到期，在亂市中可淨袋7,014元利息。

至於論及加幅最大的存期，集友勁升38天年息0.32厘，新息率至1.7厘，且又推188天享1.95厘，以及368天有1.85厘，這些高息優惠的起存額皆為100萬元。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，港息因季結因素續輕微上升，導致港匯進一步偏強，報7.7580水平。

蕭啟洪補充，上周五（3月20日）美股受新冠疫情拖累而急瀉900點，今天續因油價回軟所累，美股期貨在亞洲市場一度再狂瀉1,100點，今年已累跌超逾35%，接近2008年金融海嘯水平。不過，美元流動性略為紓緩，10年期美債孳息率從1.2厘，回落至約0.8厘水平，可是市場的風險胃納仍急降，鬥要錢不要貨。

與此同時，銀行鬥搶港元定存，新加入戰場是東亞 （00023） ，新推4個月或半年存港元定期存款的高息優惠，齊享2.3厘；入場費同為50萬元的全新資金，適用於所有零售銀行客戶。

如以半年期來看，避險族斥50萬元開立定存，按理可穩袋5,750元存息；而以4個月及6個月的相同存期計，東亞的特惠息已超越恒生 （00011） 的2.2厘，頓變兩存期的「高息王」。

專家指以全球疫情進入戰爭狀態，且因季結臨近，市場恐慌情緒高漲，爭相採現金為王的防守自保策略，遂令銀行掉頭加息搶存款。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪